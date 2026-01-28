台東藥愛不打烊 五大弱勢對象春節期間免費送藥到府

衛生局與社區藥局攜手，春節期間免費送藥到府，守護弱勢群體健康。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣衛生局長期推動社區藥事照護，針對設籍台東縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者等五大弱勢對象，將由專業藥師在春節期間，提供送藥到宅及用藥指導服務，有相關需求者，可洽各地方衛生所，或直接聯繫此次計畫的服務社區藥局聯美藥局。

衛生局指出，「社區藥事照護計畫－免費送藥到府服務」，春節連假期間將由聯美社區藥局擔任守護窗口，凡設籍台東縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者（須持相關證明文件）、低收入戶或中低收入戶（須持相關證明文件）、行動不便者（如高齡長者、受傷失能者）、獨居長者、居家照護個案等五大弱勢對象，可由專業藥師在春節期間，提供送藥到宅及用藥指導服務。

以上民眾如在春節期間有領藥困難，或因家中晚輩返鄉忙碌、交通不便等因素無法親自領藥，可洽各地方衛生所或直接聯繫聯美藥局免費送藥到府。

衛生局提醒，春節期間領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議領藥日期，若有相關需求，建議提前致電諮詢，以便藥師安排配送行程。衛生局與社區藥局攜手，要在寒冬中將愛心與藥品，準時送達每一位需要的民眾手中。