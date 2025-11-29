台東被阿妹粉轟炸！跨年機位全清空 台鐵成唯一生路「這族群」可提前搶

記者林宜君／台北報導

台東跨年因天后阿妹五年後重返台東開唱，帶起爆量旅遊需求。（圖／翻攝自張惠妹IG）

台東跨年因天后「阿妹（張惠妹）」五年後重返台東開唱，帶起爆量旅遊需求。旅宿、機位被秒殺後，如今所有粉絲的希望，全壓在「跨年火車票」上。台鐵證實將於12月01日凌晨開放預購，部分族群可提前搶票，讓許多妹迷急敲鬧鐘準備開戰。

天后阿妹日前親自宣布「台東歌手召集令」，確定跨年夜在台東陪歌迷倒數。消息曝光後，全台歌迷瞬間湧向訂房與訂位平台，台東跨年檔期飯店幾乎滿房，航空公司增開的跨年夜班次也被搶到見底。眼看陸海空都已爆滿，能前往台東的最後移動方式，只剩台鐵列車。

火車票成為妹迷進入台東跨年的「最後門票」。（圖／翻攝自張惠妹IG）

台鐵提醒，跨年期間車票將在12月01日凌晨0時起開放網路預購。但具「原住民」身分者，可於11月30日深夜11時優先搶票，比一般民眾提前一小時。且原住民旅客除了能替自己購票，也可協助「非原住民」家人訂票，每人單程最多可買4張，使原民朋友瞬間變成妹迷口中的「神隊友」。

所謂的「原民列車」專案已施行多年，原本是為協助族人返鄉參與部落重要祭儀，今年因阿妹跨年開唱，意外被粉絲視為前往台東的最後救生艇。台鐵今年亦擴大適用範圍，從北迴線至南迴線皆納入，包含最新的EMU3000型列車也能使用。在機位售罄、飯店一房難求的情況下，火車票成為妹迷進入台東跨年的「最後門票」。想親眼看見阿妹魅力的粉絲，務必提前登入台鐵訂票系統，準時搶位才有機會跨年夜在台東與天后同歡。

