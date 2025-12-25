台東規模6.1地震全台有感！郭鎧紋：未來一週需注意餘震發生

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

台東昨（24）日發生規模6.1地震，深度為11.9公里，最大震度則在台東卑南4級，全台都有感，也讓外界好奇是否會有餘震。對此，前地震中心主任郭鎧紋今（25）日上午受訪則強調，因主震規模6.1，而出現規模5的餘震都是很正常的現象，未來一個禮拜還是要注意餘震的發生。

郭鎧紋今日上午受訪，就台東昨日發生規模6.1地震說明，通常在規模6.1地震發生後，有95%機會是主震，只有5%會在未來3天出現比6.1規模更大的地震，而原先的主震就會變成前震；台灣和日本也曾發生過類似案例，台灣池上關山發生6.6地震後，隔天發生6.8規模地震，而東日本則是2011年3月9日發生7.3規模主震，3月11日出現9.0規模地震。

接著，郭鎧紋說，由於台東這次地震有利吉斷層、鹿野斷層、池上斷層，而本次地震又發生地底下約10公里多的深度；雖然這些斷層延伸到地底下走向不是很清楚，而自己看到防災中心用「縱谷斷層系統地震帶」用法覺得不錯，因為這就包含利吉斷層、鹿野斷層、池上斷層、中央山脈斷層等，也不必明講是哪一種斷層。

同時郭鎧紋指出，最近從921大地震至今超過1萬天，台灣有104個規模6的地震，發現40起地震間距超過100天，因此在間距到110天自己就發出預警，而台灣會發生規模6的地震則為1%。

他也說，自己通常在40起地震裡比較，算到明年春節前後大概有一半的機率會發生規模6的地震。

另郭鎧紋也講，地震可能今明天就發生，但最不好情況下就是除夕、小年夜等發生，怕大家回南部過年或春節有旅遊計畫，若碰到規模6地震會使交通秩序大亂，只是要提醒大家要有備案。

由於規模6地震已經發生，間距就要重新算起，郭鎧紋分析，其實每天發生規模6的地震機會為1%，雖明天也會有機率發生規模6的地震，但僅1%，因此用這樣推算過年不會再出現這樣的大地震。

就餘震持續的預估，郭鎧紋強調，主震變前震的機會是5%，因主震規模6.1，而出現規模5的餘震都是很正常的現象，未來一個禮拜還是要注意餘震的發生。

他也補充說明，特殊例子為今年1月台南楠西規模6.4地震，而嘉南斷層較特殊，因此到本月21日餘震仍持續進行，因此餘震持續多久沒有一定的長短；像是中國地震局談到唐山附近發生地震，也會說是唐山大地震的餘震，這樣的講法也是對的。

