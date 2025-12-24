生活中心／陳妍霖 李志銳 曾宸洛 台北報導

平安夜不平安！24號傍晚5點47分，很多人都收到國家級警報，因為發生芮氏規模6.1地震，震央就在台東縣政府北方10.1公里，也就是卑南鄉，地震深度11.9公里，因為是極淺層地震，鄰近縣市，尤其高雄感受特別深，氣象署也示警，未來3到7天內，都要防範5.5到6之間的餘震發生。

「哇，超大的！」地牛一翻身，尖叫聲四起，平安夜不平安！位在高雄24樓的民視新聞南部中心''紙板''晃到不行，24盞燈具搖啊搖，有夠恐怖。

台東規模6.1地震 氣象署示警一週內恐有5.5至6餘震

台東規模6.1地震 氣象署預告一週內恐有5.5至6餘震（圖／民視新聞）

24號傍晚5點47分，這起地震讓高雄人特別有感，市長陳其邁第一時間跳出來，臉書PO文，「地震！還好嗎？請報個平安」！但，震央不在高雄，而是在台東。





台東規模6.1地震 氣象署示警一週內恐有5.5至6餘震

台東規模6.1地震 高雄市長陳其邁第一時間PO臉書要大家報平安（圖／翻攝自陳其邁臉書）

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，「位置就是在台東縣的卑南鄉的一個位置，這地震的規模是達到6.1，然後它的深度是11.9公里，這是在地震方面的定義，是極淺層的地震，極淺層的地震就會造成鄰近地區震動的幅度會比較大，震度也相對大，我們這邊偵測到的地震的震度，最大是在台東縣的卑南這邊有５弱的位置」。

就連遠在大台北地區都能感受到震度，雖然偵測到2級，但因為台北盆地效應，加上搖晃秒數長，尤其大樓，格外有感，但外界關心，接下來還有沒有餘震？

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，「歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊碰撞，在東部這邊其實70%的地震都發生在這一邊，那這個地震它造成的一個後續，我們判斷它應該可能，可能我們還是要防範可能有5.5到6之間的一個餘震，會在這個地震事件後大概三天到一個禮拜之間，民眾還是要注意」。

氣象署也提醒，板塊碰撞後，能量累積釋放，接下來容易有餘震發生，還請民眾千萬別掉以輕心。

