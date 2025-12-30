台東規模6.1地震「焚化廠受損」 2號爐檢修已正常運轉

記者高珞曦／綜合報導

台東縣卑南鄉24日傍晚5時47分發生規模6.1顯著有感地震，最大震度5弱，台東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）部分設備受損，經完成爐體結構及各項安全系統檢測和確認，2號爐已在29日起爐恢復正常運轉。

台東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）因24日傍晚的規模6.1地震出現部分設備受損。（圖／台東縣政府提供）

台東縣環保局表示，受24日傍晚台東地區規模6.1地震影響，台東焚化廠部分設備出現受損情形，台東縣環保局隨即要求廠商啟動緊急搶修應變作業，按標準作業程序，先行辦理2號爐停爐檢修。

2號爐經停爐搶修，已在12月29日晚間正常投入運作。（圖／台東縣政府提供）

經連日檢視與修復，並完成爐體結構及各項安全系統檢測與確認，2號爐已在12月29日晚間完成起爐程序，恢復正常運轉，持續投入垃圾處理作業。

環保局表示，焚化廠依應變與檢修程序辦理相關處置，於確認設備狀況符合運轉規範後，已恢復正常運作。目前垃圾清運與處理作業均依既定機制執行，相關運作情形持續納入日常監控與管理。

