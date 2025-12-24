台東規模6.1地震 監獄圍牆受損 (圖)

即時中心／高睿鴻報導耶誕節要變冷了！氣象署預報員李孟軒今（24）早說明，雖然今日白天的天氣頗穩定、氣溫也跟昨天差不多，宜蘭、花蓮、北部高溫可來到24度，其他地區甚至介於26至28度；但明天開始，受到大陸冷氣團影響，氣溫將大幅下降。他預估，東部、北部、中部最低溫可能降到12至13度、其他地區也會跌到14至16度；另一方面，他還強調「濕冷」的天氣特性，從今晚開始，因東北季風增強，水氣將逐漸增加。李孟軒首先表示，今日白天降雨較零星、氣溫也暖，但從晚上開始，預估東北季風將增加，迎風面降雨機率逐漸提升。明後兩天，另受到大陸冷氣團影響，氣溫將會重挫，最低溫可能出現在東部、北部、中部等地，甚至恐下探到12度；所以他建議，民眾應特別留意天氣變化、注意保暖。李孟軒說，今晚之後的北部、東部地區，降雨機率將逐漸提高，尤其桃園以北、東北部一帶，降雨情況可能會愈趨明顯。今晚到明天清晨期間，各地氣溫也會開始下降，北部及宜蘭先降至16至17度、其他地區則是18度左右。總之，他直言道，明後兩天的趨勢就是持續轉冷、水氣偏多，也是冷氣團影響甚鉅的一段時間。明天以後，李孟軒表示，北部及東部會出現局部短暫陣雨，基隆、北海岸、大台北山區及宜蘭一帶，雨勢都會比較明顯。另外，中南部偏山區的地點，也是要留意可能降雨等情形。他甚至提到，若溫度及水氣配合得宜，高山甚至有機會出現局部降雪。氣象署預報員李孟軒說明，明後兩天氣溫將大幅下跌。（圖／民視新聞）李孟軒續指，到了週六、週日這兩天，冷氣團將逐漸減弱、水氣也逐漸減少；但迎風面地區，如桃園以北、東部、恆春半島，可能還是會出現局部短暫降雨。尤其，週六的東南部山區、新竹以南山區，也會有些零星降雨，因為水氣足，高山還是有機會下雪。至於下週一，李孟軒則說，目前預估是最穩定的一天；屆時，各地天氣大致上以多雲到晴為主。他另提到，下一波東北季風增強，大約是在下週二；到時候，迎風面的桃園以北、東部地區，降雨機率又會逐漸增加。回到許多人關心的氣溫狀況，李孟軒重申，明天的溫度將是一整天一路下滑，預估從下半天直到後天，北部會一直保持16度以下，整體來說偏冷；其他地區無論高溫、低溫，也都會持續往下跌。他進一步指出，像是中部與花蓮地區，明後兩日的白天高溫，應該也是落在20度以下；至於各地最低氣溫，則預估落在明天晚上至後天清晨這段時間，東部及北部恐掉到12至13度、花東大概14至16度，局部空曠地區則可能再低一些。氣象署預報員李孟軒。（圖／民視新聞）至於回暖時機，李孟軒則說，周六以後冷氣團逐漸減弱，所以週六至下週一期間，回溫跡象較明顯；至於中南部，則會出現較大的日夜溫差。不過，下週二因東北季風增強，迎風面的北部地區，氣溫將會再度下降。他最後總結道，明後兩天受冷氣團影響，各地氣溫均會持續下降；降雨方面，桃園以北及宜蘭等迎風面地區，可能會有更明顯的雨勢、下雨時間也會較長。針對高山地區，李孟軒也說，恐出現路面結冰、局部降雪等情況。目前預估，中部以北、東半部地區、宜蘭及花蓮的海拔2000至3000公尺以上，未來兩天可能出現降雪；週六以後，因水氣減少，只有3000公尺以上的高山，仍存在降雪機率。相較於12月14日、今年入冬後的首波冷氣團，李孟軒表示，明後兩天的降溫狀況，可能會更明顯一些；不僅如此，也會更為濕冷，所以迎風面的北部、東北部地區，感受可能較強。也由於明後兩天氣溫低、水氣多，只要兩者配合得宜，3000公尺以上的高山，都有機會出現降雪；北部、東北部的降雪，甚至不無可能出現在海拔較低的山區。原文出處：快新聞／耶誕節天氣預報出爐！明日氣溫直直落「又濕又冷」 各地溫度曝光 更多民視新聞報導拍板了！民進黨將派「她」參選彰化縣 基隆市長預估人選也出爐涉弊？台南市消防局今早遭廉政署突擊調查台中市跨年宣傳「Hi8」除了盧秀燕都是AI 網：預算全台第三

