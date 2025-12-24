台東規模6.1地震 一週內防規模5.5以上餘震

（中央社記者張雄風台北24日電）台東卑南傍晚發生規模6.1地震。氣象署地震測報中心表示，地震主要成因是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞所產生，提醒在未來3天至一週可能會有5.5至6之間的餘震。

根據中央氣象署地震報告，今天下午5時47分於台東縣政府北方10.1公里，即台東縣卑南鄉發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，最大震度台東縣卑南鄉5弱。

氣象署針對台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布災防告警訊息（國家級警報）。

氣象署地震測報中心主任吳健富晚間在記者會中表示，這起地震屬極淺層地震，鄰近地區震動幅度也相對較大，台東縣台東市、花蓮縣富里鄉、屏東縣山地門鄉都有4級震度，嘉義、台南、高雄有3級震度；大台北地區在盆地效應或高樓影響下，可能也會有較明顯的晃動感受。

吳健富表示，地震成因主要是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞所產生，這個區域地震深度大部分屬於淺層地震，台灣約有70%的地震發生在東部，屬於地震頻繁發生的區域；提醒在未來3天至一週可能會有5.5至6之間的餘震。

吳健富說，據統計，包含今天這起地震震央半徑30公里範圍內，規模5.0以上的地震統計共28起，其中以2006年4月1日深度7.2公里、規模6.2地震最為顯著，其次則是今天這起達規模6.1。（編輯：李亨山）1141224