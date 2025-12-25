台東規模6.1地震 郭鎧紋：春節強震機率降 未來1週注意餘震

台東縣卑南鄉在24日傍晚發生規模6.1地震，深度11.9公里。氣象署地震測報中心表示，地震主要成因是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞所致，並提醒在未來3天至1週可能會出現規模5.5至6之間的餘震。而自這起地震後至今天(25日)上午，台東縣已發生多起規模3至4的地震。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋在12月17日曾示警，表示依據歷史資料統計，台灣平均100天會發生1次規模6以上地震，下次發生時間可能落在2026年春節前後。郭鎧紋今天受訪時指出，在24日發生規模6.1地震後，這個計算暫時中斷。『(原音)我們現在已經發生了，那又重新開始算起嘛。其實那個(規模6以上地震)每天發生的機會大概就是1%。當然明天又發生規模6的機率也是有，但不高了，就是1%。那用這樣子來推測，我之前的那個呼籲就是暫時算是中斷的。』

至於這起地震會不會只是前震，郭鎧紋表示，主震變成前震的機率不高，約5%。他並指出，若主震規模6.1，之後出現規模5的餘震都是正常現象，因此未來1週還是要注意餘震的發生。