台東規模6.1地震 高捷全線一度停駛

監視器畫面，突發劇烈搖晃，走在路上的行人，也明顯受到驚嚇，就在24日晚間5時47分，台東地區發生芮氏規模6.1地震，許多民眾感受明顯。

台東民眾說：「要跑也來不及，那個警報已經搖完了，警報才來。」

記者詢問有沒有被地震嚇到，另一位台東民眾回應，「有，搖很大。」

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，「那這個地震它發生的原因，主要是歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊，在台灣東部做一個碰撞。那歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊碰撞，在東部這邊，其實70%的地震都發生在這邊。」

大量洗髮、洗衣罐都物架上掉落到地面，可見當時震度有多大，量販店的員工趕緊忙著清理，還有公寓傳出瓦斯外洩，甚至警消獲報民宅失火，到場發現設備，不停冒出火光，趕緊用滅火器滅火。

記者問「怎麼會著火？」民眾表示，「 應該是電線短路」

而台鐵也發出訊息，從晚間六時起關山-台東-金崙間路線不通。除了台東災情多，高雄捷運也因為地震一度暫時停駛，相關人員趕進行月台列車巡視，由於正值下班尖峰時，許多民眾因此受到影響。

高捷乘客表示，「就很錯愕啊，對啊。因為本來有約餐廳，然後剛剛還去打電話跟人家改時間。」

高捷停駛5分鐘，乘客紛紛被請下車，在經過清查後已經正常發車，一場地牛翻身，台東高雄緊急狀況不少。