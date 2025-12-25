台東規模6.1強震已壓力釋放 專家：春節大地震機率降低

地震專家郭鎧紋。（圖／東森新聞）





台東縣卑南鄉於24日傍晚發生規模6.1強震，引發各界關注後續餘震活動。地震專家郭鎧紋對此表示，這起地震發生後，先前預測春節前後可能出現大地震的壓力已得到釋放，預警暫時解除，且該起地震有九成五的機率即為主震。

針對地震成因，郭鎧紋指出，本次震源深度約10至11公里，震央位於多條斷層交會處。他認同防災中心使用「縱谷斷層系統」來界定此地震帶，因為該區域包含利吉、池上、鹿野及中央山脈等多條斷層，統稱為縱谷斷層系統地震帶較能準確涵蓋複雜的斷層活動，不需刻意歸類為單一斷層。

關於民眾擔心的餘震問題，郭鎧紋分析，根據過往統計與物理現象，規模6.1地震發生後，約有95%的機率屬於主震，僅有約5%的機率會在未來三天內出現更大規模的地震。他提到，雖然未來一週仍會持續有餘震發生，但民眾不需過度恐慌，目前看來後續的能量釋放皆屬於正常能量調適。

值得關注的是，郭鎧紋先前曾根據每百天發生一次規模6以上地震的平均值提醒，明年初春節前後發生大地震的機率約五成。然而隨著24日這起規模6.1地震的發生，他認為能量已提前釋放，這意味著原本擔心的春節大地震週期已被中斷，過年期間再爆發強震的機率已相對降低。

郭鎧紋最後強調，台灣東部地區一向是規模6以上地震的好發區，不論是921地震前後，花東與宜蘭的地震頻率始終位居全台之冠。他呼籲民眾在未來一週仍應保持警覺，留意正常釋放的餘震，但可以稍微放心地規劃後續的春節行程。

