台東觀光兩樣情 綠島冷清清 阿妹跨年開唱 市區訂房客滿

台東觀光兩樣情，台東市因天后張惠妹宣布返鄉開唱跨年晚會，掀起訂房熱潮。（蔡旻妤攝）

綠島今年旅遊人次較往年下降約45％，圖為綠島航空站。（蔡旻妤攝）

台東離島與本島觀光呈現兩樣情，今年綠島登島人次較往年減少45％、降幅近一半，台東縣議員王姷力憂心家鄉觀光產業冷清；反觀台東市跨年晚會因天后張惠妹返鄉開唱，讓旅宿業沸騰，會場周邊住宿幾乎全客滿。

王姷力昨日在議會質詢時播放高雄萬聖節影片，「1顆大南瓜就能創造大量人潮」，反觀今年綠島觀光人潮僅21萬人次，比起往年38萬幾乎腰斬，商店倒閉、鄉親叫苦連天，她直言，「那麼美麗的地方，如果觀光持續走下坡，鄉親要怎麼生活？」最後還幽默表示，「縣府再不邀請知名歌星來綠島開唱，我就自己下去唱了！」呼籲縣府擺脫傳統思維，以創意重振綠島觀光。

廣告 廣告

交通及觀光發展處長卜敏正回應，今年全縣觀光受颱風影響嚴重，導致綠島登島人次下降，由於東部觀光策略不同於西部，目標在於「留客經濟」，不僅追求人次，更希望旅客停留、食宿遊購，縣府將持續結合音樂、星空及特色活動，提升旅遊品質與停留時間。

同時，縣府宣布2026台東跨年晚會將於國際地標盛大登場，其中「妹神」張惠妹睽違5年再度回鄉開唱，與粉絲們一起倒數迎新年，消息一出，掀起一波粉絲搶房熱潮，縣內旅宿訂房率從平均7成飆升至9成，尤其臨近會場的飯店更是全面客滿，業者電話接到手軟。

林姓民宿業者指出，「這一次跨年很特別，雖然不是連假，但12月31日已全面滿房，1月1日尚有約4成空房」；黃姓飯店協理直言，「這對台東觀光與飯店業都是一大利多」，往年跨年期間住房率約6成，這次消息一出立刻飆升到8成多。