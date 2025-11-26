台東觀光慢車驗車費上千元 業者怨規定與保險不合理

地方中心/李育翰 台東報導

台東金城武樹、伯朗大道和關山環鎮腳踏車道，深受遊客喜愛，不少人會租三輪以上電動慢車踏青。不過隨著今年6月新制上路，縣府要求業者11月底前電動慢車，必須通過安全檢驗、保險後才能載客。但目前僅約30輛送驗，還有500輛尚未檢驗，引發業者抱怨規定不合理。

放眼望去，遊客騎著三、四輪電動自行車，在伯朗大道上吹風賞景，相當愜意。這些"電動慢車因為縣府要求"11月底前必須完成檢驗、投保才能掛牌上路，恐怕會變成違法經營。

台東縣議員陳宏宗：「要先承認說，我的車子是壞掉，才租給遊客去騎的，這個就是不合理啊，因為在池上這個腳踏車有五到六七百台，現在目前有正式有驗過才二十五台而已，他倉促要上路，我認為這個是不合理。」

台東縣府今年6月實施「慢車登記檢驗與保險」新制。(圖/民視新聞)

台東金城武樹、伯朗大道和關山環鎮腳踏車道，不少遊客會乘租三輪以上電動慢車遊玩。台東縣府今年6月實施「慢車登記檢驗與保險」新制，要求11月底前完成驗車並投保強責任險才能載客。一般驗車約450元，但休閒慢車卻要上千元，如今約30輛完成驗車，還有500多輛沒送驗。

民眾：「我是覺得差沒有多少才能放心，（騎車方式）不要蛇行就好。」

業者：「那個政府的美意，我們當然是很支持啦，那是希望說時間的部分，可以再往後延一點，我們因為一邊要做生意，又要配合政府的法令來驗車，那時間可能上面會不夠，希望能再延長一點，那我們積極的配合這樣子。」

新制上路在即，業者希望延長期限。(圖/民視新聞)

新制上路在即，但驗車費用高、投保的話得等二小時才能生效，種種難題擺在眼前，在地業者呼籲縣政府能延長期限，尋找最佳解決之道。

