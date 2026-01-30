台東試辦智慧停車開單 火車站周邊2/1起跑

（中央社記者盧太城台東縣30日電）為落實智慧城市與減碳政策，台東縣府宣布，2月1日起台東火車站周邊啟動「智慧停車無紙化開單」試辦計畫，導入自動感應技術，並推出前5分鐘免費，讓接送短暫停車更具彈性。

台東縣政府交通及養護工程處今天發布新聞稿表示，「智慧停車無紙化開單」首波試辦路段，包含台東市安和路101巷（41格）及新站路106巷（19格），共計60格車格，試辦期間將以車格旁的智慧柱記錄停車資訊，不再張貼紙本繳費單。

民眾停車離開後，只需掃描智慧柱上的QR Code ，即可線上查詢停車費，並即時繳費。

交工處表示，應依試辦路段現場的智慧停車告示牌及相關標誌停放；試辦路段不會收到紙本單據，請主動掃碼或至指定據點查繳。為讓接送、取物等短暫停車需求更具彈性，5分鐘內離開不計費，超過5分鐘則自第6分鐘起開始計費。

台東縣政府強調，台東是一座重視生活感與溫度的城市，此次推動智慧停車，不只是制度調整，更是讓管理更精準、繳費更便利；透過「前5分鐘免費」及「春節當月9折優惠」等措施，回應縣民日常與節慶需求，讓停車服務更友善、更有感。（編輯：吳素柔）1150130