台東警備戰跨年 強化人潮聚集場所安全

因應台北捷運站發生隨機傷人案件，台東縣警察局除強化機場、火車站、公車轉運站及人流密集場所安維工作，同時針對即將登場的跨年晚會，預計投入警民力二百名，現場維護安全與秩序，呼籲民眾如發現可疑人事物，可立即撥打一一０報案。

警方指出，除增派警力加強巡邏、定點守望與機動應變，並視治安狀況彈性調整勤務部署，以提高見警率。

另為應對下週即將在國際地標登場的跨年晚會，局長蔡燕明率台東分局、交通隊、保安科等業務單位，會同縣府主辦單位文化處實施現地會勘，並就活動安全、交通疏導、現場突發狀況應變等環節，逐一規劃商討及研擬因應對策，屆時預計將投入警民力二百名現場維護安全與秩序，並成立緊急應變處理小組，以因應活動期間可能發生的突發狀況。

蔡燕明指出，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理，並呼籲參加活動民眾若是遇任何狀況不要驚慌，配合現場引導與相關管制措施，共同維護安全、有序的跨年活動環境，迎接新的一年。