台東警大陣仗入部落抓酒駕 引反彈

尾牙旺季到來，飲宴聚會增加，台東地檢署指示警方加強查緝酒駕，大批警力8日晚間在延平鄉桃源部落實施酒測臨檢，居民見到如此大陣仗誤以為有通緝犯藏匿部落，引發恐慌。縣議員古志成強調，支持酒駕零容忍，但警方宛如重大刑案規模進入部落攔檢，未必符合比例原則。

不同以往在省道設置攔檢點，警方此次出動2輛警車、2輛偵防車和數輛警用機車，還有10餘名警察與數名刑警，在延平鄉主要路口設置路障、實施酒測攔檢，所有經過車輛均須接受盤查。

王姓鄉民表示，活了60年一次看到這麼多警力，正值晚餐時段，許多住在路邊的居民一出門就遭到盤查，還有文健站長輩見到刑警，嚇得不敢回家。部落一度誤傳有槍擊要犯藏匿，引發恐慌。

古志成獲報後趕到現場關心，他強調，部落絕對支持酒駕零容忍，但警方以宛如重大刑案規模進入部落設攔檢點，質疑「警方為拚業績，而針對特定部落」。

此外，台東縣議會審議縣警局預算時，古志成曾提案刪減警方2000萬元預算通過，部分民眾因此聯想，是否與此次警方大動作臨檢有關，但相關說法未獲警方證實。

桃源村前村長伊藍透露，部落近期有酒後飆車糾紛遭反覆檢舉，恐與警方此次行動有關。他也替第一線員警緩頰，認為警方若接獲檢舉卻未處理，也可能被究責，但希望未來能加強事前溝通。

警方8日晚間取締到1名酒駕行為人，勤務仍將持續。台東地檢署則回應，因轄內酒駕及毒駕皆上升，加上年關將近，已指示警方加強查緝，由各分局自行規畫執行。

（禁止酒駕 喝酒不開車）