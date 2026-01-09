台東警大陣仗進部落臨檢惹議 地檢署:例行性執法

社會中心／李育翰 陳妍霖 宮仲毅 台東報導

年關將近，警方都會實施酒駕臨檢，但在台東延平鄉桃源村部落，警方擴大臨檢，對進出車輛全面攔查，一次來了5輛警車、至少7名員警，臨檢大陣仗，嚇壞不少村民，一度以為有逃犯，後來得知原來是擴大臨檢，痛批太誇張，質疑跟警局被刪2000萬預算有關，認為警方太有針對性了。

12345，5名員警，外加2名刑警，就站在''台東縣延平鄉民代表會''前方、桃源村部落出入口，出動這麼多警力，到底是發生什麼大事？

部落入口警方大陣仗酒駕臨檢 村民嚇壞:以為有逃犯（圖／民視新聞）

目擊民眾說，「這邊是桃源村莊，一個村，那麼狹窄的路，現在我們關山分局實施酒駕臨檢」。原來，警方實施酒駕擴大臨檢，進出車輛全面攔查，一個小小村莊，突然這麼大陣仗，嚇壞整個部落村民！





部落村民直呼，「真的太恐怖了，因為整個5輛車之外，還有其他巡邏車在我們的田野之間、道路，在巡邏，好像把我們當做什麼」。



另一名村民也說，「通通都嚇到啊，我剛從田裡回來，說要趕去開會，哎呦，開會門口都是警察，不要開會了，趕快回家，好像看到那個煞星一樣，從來沒有碰過這種情形」。

部落村民又驚又氣，直呼太誇張，有史以來大臨檢，當地議員認為難道就是因為，他剛刪了警局2000萬的預算嗎。





部落入口警方大陣仗酒駕臨檢 地方質疑和國民黨議員古志成刪除警局2000萬預算有關（圖／民視新聞）

國民黨台東縣議員古志成說，「這樣針對我們部落的臨檢，是非常不符合比例原則，政府的執法是針對要為了抓酒駕充業績而已，所以我們部落族人堅決反對」。





不過對此警方願不回應，倒是台東地檢署表示，近年台東地區酒駕始終居高不下，毒駕案件逐步攀升，加上年關將近，因此指示警方加強查緝，由各分局依轄區特性，自行規畫執行。只能說執行時間，碰巧遇上剛刪了預算，難怪會讓引發聯想。

