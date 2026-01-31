台東警溯源破獲販毒集團 查扣八百餘包毒咖啡法辦三人

台東警溯源緝毒奏效，破獲販毒集團，攔阻大量毒品流入市面。（讀者提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣警局刑警大隊偵二隊與屏東縣內埔分局偵查隊，去年七月間偵破一起第三級毒品案件，由於凡嫌持有大量毒品及現金，有販賣毒品嫌疑，經警方數月追查，日前在台東市區一舉將凡嫌等三人所組販毒集團查緝到案，現場查扣大量毒品咖啡包等證物，全案經檢察官訊後，凡嫌遭法院獲准收押禁見。

警方指出，去年七月在台東市區查獲三十六歲凡姓男子，當場起出第三級毒品咖啡包一百五十八包、愷他命二十九包及現金十一萬六千多元等證物，全案移送台東地檢署偵辦。

警方持續追查其通聯與金流資料，發現其透過ＬＩＮＥ通訊軟體，將毒品咖啡包及愷他命販售給不特定對象，立即成立專案小組，報請台東地檢署檢察官指揮偵辦，歷經三個多月縝密蒐證，逐步掌握販毒集團成員身分與行蹤。

專案小組見時機成熟，向台東地院聲請搜索票獲准，於日前在台東市區同步行動，一舉查緝凡嫌、三十八歲陳姓男子及三十五歲劉姓女子等三人到案，現場查扣第三級毒品咖啡包六百六十五包、愷他命二包及現金九千八百元。

全案依販賣第三級毒品罪嫌移送台東地檢署偵辦，凡嫌經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

台東縣警局提醒，製造、販賣或運輸第三級毒品，依法可處七年以上有期徒刑，並得併科一千萬元以下罰金，籲民眾切勿為牟取不法利益存有僥倖心理。