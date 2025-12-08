台東警破獲海濱公園旁毒窟 查扣安非他命、「依托咪酯」

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局刑事警察大隊強力執行掃毒任務，日前接獲民眾檢舉，鎖定海濱公園附近一處民宅，長期有毒品人口頻繁進出，嚴重影響社區治安。經專案小組長達數月的縝密蒐證，近日展開收網行動，一舉逮捕販毒主嫌謝男及多名藥腳，成功查扣二級毒品安非他命及近年竄起的新興毒品「依托咪酯」，強力斬斷地方毒品供應鏈，今天宣布偵破。

台東縣警局刑大初期接獲線報，指出海濱公園周邊有民宅淪為毒品交易熱點，經發現，確有毒品人口在施用毒品後精神恍惚，甚至在馬路上搖晃。專案小組隨即展開長期蒐證及監控，發現謝姓主嫌的販毒手法極為隱蔽：他將住家作為掩護，一旦有藥腳敲門，便會「快閃」拉開鐵門讓人進入，隨即迅速關上，以規避警方追緝。

廣告 廣告

警方掌握謝嫌的完整犯行軌跡後，立即報請台灣台東地方檢察署檢察官指揮偵辦，警方近日研判時機成熟，兵分多路執行查緝，順利逮捕謝姓主嫌、李姓藥腳等多名涉案人員到案。在主嫌謝男住處，警方查扣的毒品及證物數量驚人。其中包含第二級毒品安非他命，總毛重約34公克，以及大量新興毒品「依托咪酯」(俗稱上頭電子煙)。依托咪酯部分，共查獲菸油5瓶(總毛重約60公克)和菸彈8顆(總毛重約41公克)。此外，現場也起出電子菸主機4臺，以及用於分裝販賣的夾鏈袋、5支分裝針筒、空菸彈、菸油與空菸油瓶等工具一批。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例，移送台東地方檢察署偵辦。台東縣警察局強調，毒品不僅嚴重戕害國人身心健康，販毒更將面臨法律嚴懲。販賣第二級毒品者，將處以無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，並得併科1500萬元以下罰金，呼籲民眾切勿心存僥倖。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

BMW違規迴轉拒檢又衝撞2騎士 車內搜出多種毒品

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

獨家》台南女警開單竟被砍 「斧頭怪客」行凶動機曝光

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

