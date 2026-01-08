台東警車迴轉失控衝上安全島撞告示牌！到職3月新警員幸未受傷

執勤中的警用巡邏車在迴轉時突然失控，衝上安全島並撞上告示牌。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台東警分局所屬永樂派出所員警，今日上午執行勤務途中發生交通事故．駕駛警用巡邏車在迴轉時突然失控，直接衝上安全島，車頭撞上告示牌後才停下，嚇壞附近用路人，所幸駕駛員警並未受傷，詳細肇事原因仍待進一步釐清中。

警方指出，發生事故的巡邏車隸屬台東分局，當時駕駛的林姓警員年約23歲，剛到職約3個月，此次執行勤務行經日光大橋下橋處準備迴轉，疑似因轉向過猛導致車輛失控，才會衝上安全島並撞上告示牌。

事故發生時，附近用路人受到驚嚇，因警車的車頭受損嚴重，引擎蓋都掀起變形、前保桿分離，民眾指出「第一時間還以為是很嚴重的車禍。」得知是菜鳥警員駕駛，民眾表示橋下迴轉空間有限，「人平安最重要，慢慢學就好」。

員警經檢測酒測值為零，台東警分局指出，員警執勤仍須確實遵守交通安全規定，亦將加強宣導行車安全觀念，確保同仁執勤安全。

