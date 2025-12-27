台東議員第一選區競爭激烈 變數多

民國115年台東縣議員選舉，第一選區因議長吳秀華轉戰縣長、議員陳志峰受「排黑條款」退場而浮現變數，場外亦有多名潛在人選動向受關注。（蕭嘉蕙攝）

第20屆台東縣議員任期將屆，迎戰民國115年選舉，涵蓋台東市及蘭嶼鄉的第一選區向來是競爭最為激烈戰場，下屆選情出現變化。現任10席議員，議長吳秀華表態轉戰縣長，議員陳志峰受「排黑條款」限制，不得再參選；場外則有縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺、前縣議員林威志、立委黃仁配偶王春梅等人動向受關注，恐牽動議會權力重組。

台東縣議員選區分為一般選區及原住民選區，第一選區屬一般選區，應選10席，含婦女保障名額2席；政黨結構以國民黨為主，占6席，民進黨及無黨籍各占2席。隨著多數現任議員連任、轉戰等動向明朗，加上排黑條款上路，該選區被視為下屆國民黨陣營變數較多的戰場。

其中，吳秀華已公開表態轉戰台東縣長選舉，除選區席次空缺，亦牽動下屆議長人選布局；蟬聯4屆議員陳志峰因被列「排黑條款」對象，確定無法再參選，盛傳其妻將「代夫出征」，動向有待觀察。

此外，縣長饒慶鈴胞妹、前新北市府祕書處長饒慶鈺，年初以陪伴父母為由請辭返鄉，一度引發外界聯想是否可能投入下屆縣長選舉。地方人士分析，饒慶鈺行政歷練完整，但未曾在台東基層深耕，知名度有限，若有意接班布局，可能循其姊早年模式，從議員或議長起步，逐步累積政治聲量。

前議員林威志上屆初次參選即脫穎而出，後因涉助理費案遭解職，雖淡出政壇，但持續活躍於社群媒體，並積極投身公益。隨著褫奪公權執行期滿，出現勸進聲浪；至於平原立委黃仁妻子王春梅，長期協助處理地方事務，政治動向亦受關注。

民進黨部分，現任議員黃治維傳出有意評估轉戰立委選舉，另在下屆台東市長布局中亦被外界點名，不過經縣黨部接觸後，尚未明確定案。對綠營而言，在藍營長期占優勢的議會結構，此席議員得來不易，如何調度人選，牽動整體選情。至於其餘現任議員，多為連任多屆老面孔，擁有穩固基本盤，新人挑戰難度不低。