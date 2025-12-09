台東護理留任加碼！臨床人員每月加3000元 縣府盼百名護師東漂

台東縣政府將於明年啟動「台東縣第一線臨床護理人員留任獎勵」，提供每人每月3000元津貼，共計1091人受惠。（蕭嘉蕙攝）

全台醫療體系面臨醫護人力缺口，關床潮、離職潮一波接一波。為穩定第一線臨床護理量能，台東縣政府今（9）日宣布，自明年起縣內醫院任職的臨床護理人員，每人每月將加發3000元留任津貼，預計1091人受惠。縣長饒慶鈴表示，盼以行動支持並吸引100名護理師「東漂」，補足縣內急重症與病房端人力；台東縣護理護士公會理事長黃瑞蘭則強調，不要「網內互打」，應從外部補充人才。

台東縣護理護士公會現有1933名會員，逾6成任職於急性醫療機構，長期面對高壓、超時輪班與沉重照護量。公會理事長黃瑞蘭指出，人力吃緊使護理師連想休的假都排不出來，「肩上的責任非常重」；衛福部立台東醫院急診室護理長李淑玲也說，高壓環境讓許多護理人員萌生退意，或選擇轉往行政職。

有鑑於此，縣府繼上月為11位鄉鎮市衛生所護理師及主任升等並調薪4000元後，進一步鎖定縣內7家醫院的第一線臨床護理人員，投入約4320萬元，提供每人每月3000元的留任獎勵。

饒慶鈴強調，台東雖僅22萬人口，醫療資源不如其他縣市，但醫護人員的熱忱絕不會輸，盼藉留任獎勵制度支持第一線人員，也盼更多護理師願意「東漂」，為台東增補100名人力。

政策宣布後，第一線反應熱烈。台東馬偕醫院長王光德笑稱，原本在走廊遇到護理同仁都沒什麼表情，「現在看到我都主動打招呼」；衛福部台東醫院長王福蘭也說，護理同仁接獲消息後，「中午訂的便當立刻升級」。

黃瑞蘭補充，公會成功爭取「健康台灣深耕計畫」，為期5年，將提供5名外地赴台東服務的護理人員每月5000元獎勵；另補助選擇到台東醫療院所實習的護生，每人每月3萬元。她強調，台東醫療體系是一個大家庭，不應彼此競爭搶人，而是要從「網外補人」，解決人力荒。

