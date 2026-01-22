台東讀書會共精進 法親情誼慧命相續

歲末年終，成立已有5年的台東讀書會舉辦感恩祝福餐會，每一位都用台語念出靜思語，相互祝福，同時提供場地的「范慈琳」師姊，添購65吋電視，讓讀書會有更優質的閱讀空間。

慈濟志工 許雅菁：「充滿愛心的人最幸福。」

一人一句靜思語，先把過年的祝福送到。

慈濟志工 陳瑞凰：「心量若大 煩惱就少。」

慈濟志工 林美珍：「一理通 萬理徹。」

不單是用台語讀，還有客家話來插花。

慈濟志工 宋銘祥：「人要先點亮自己的心燈，才能點燃別人的心燈。」

台東讀書會，已經成立5年，每星期聚會一次，法親間的好情感更加溫。

慈濟志工 許雅菁：「我們都圍著這台小筆電，聽上人的開示，那個時候雖然是小小的筆電，但是我們每個人都是非常認真。」

一同研讀精進，相互學習，珍惜難得的好因緣，張玉英，來回要一小時的車程，從不覺得遠。

慈濟志工 張玉英：「大家都是這樣子，一段一段 這樣子念，感覺很合，今年又用台語在念，因為上人也是用台語在講，就感覺很貼近上人。」

提供場地的范慈琳，也特地添購65吋的大電視，優化閱讀空間。

慈濟志工 許雅菁：「這麼大台的電視，讓我們看起來更清楚，所以非常感恩(范)慈琳師姊，而且她提供一個這麼好的場地給我們。」

歲末年終，祝福餐會，一人提供一道拿手菜，現場還有摸彩，同樣是人人有獎，也藉此機會，讓這分法親緣，能繫得更緊。

慈濟志工 范德漳 與 許雅菁：「你的法號叫什麼 ，(濟省)，恭喜濟省師兄，(上人要我反省啦) 要反省。」

