台東豐原里苦無活動中心 立委陳瑩、莊瑞雄助解決

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東市豐原里10多年來苦無里民活動中心，經民進黨籍立委陳瑩、莊瑞雄協調，公路局同意釋出台東工務段監工站的房舍供使用，讓里民有聚會、交流的場所。

長久沒有里民活動中心造成豐原里民眾困擾，不僅無法舉行大型聚會，也影響里民的政令宣導和彼此互動，民眾期盼能有活動中心，凝聚地方。

台東市長陳銘風及前台東市長、現任議員張國洲和民進黨籍立法委員陳瑩及多名民意代表，昨天會同公路局人員前往台東工務段監工站會勘，公路局同意釋出房舍供豐原里作為活動中心使用。

陳銘風今天告訴中央社記者，感謝陳瑩和莊瑞雄協調奔走，讓空間可以有效運用外，也讓豐原里長期沒有活動空間的問題，獲得圓滿解決。

陳瑩今天接受中央社記者電話訪問表示，台東市豐原里10多年苦無里民活動中心，張國洲、陳銘風前後任市長，以及市民代表陳金溪希望能媒合公路局台東工務段利家監工站房舍空間作為活動中心使用。

陳瑩表示，接獲陳情後她與莊瑞雄向公路局反映地方實際需求，且由於監工站房舍平日除災害搶修期間需停放機具外，使用頻率不高，最終公路局同意以「共用模式」釋出絕大部分空間，僅保留小部分防災韌性所需空間，讓公所能作為里民活動中心使用。

陳瑩表示，未來里民可以在這個空間開會、上課、聯誼及長照使用，讓社區活動更有凝聚力，很高興今天村里的訴求，呈現最溫暖的成果。

莊瑞雄表示，中央機關若能透過跨部會協調與公益性租賃機制活化閒置空間，不僅可減少資源閒置與維管負擔，更能讓公產發揮最大社會效益，為地方創造更多共享與共榮的公共價值。（編輯：方沛清）1141107