台東豬拍賣275隻價格持平 明天才買得到溫體豬肉

台東肉豬今天恢復拍賣，但黃昏市場尚無溫體豬可賣，要到明天才有。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕非洲豬瘟防疫禁運15天，今天解禁，台東縣共計299隻豬進肉品市場拍賣，賣出275隻，比往常每日180到200頭多了不少，價格每公斤103.27元，幾乎沒有什麼波動，不過，晚上才會宰豬，所以消費者明天才能買到溫體豬。

縣府農業處說，雖然全國同步解禁運豬，但台東縣仍維持在11月26日前禁止外縣市豬隻運進來，最主要的目的是避免外縣市的豬有感染病菌，然後進入台東的拍賣市場，交叉感染影響到其他的豬農。

今天整個拍賣過程相當順利，進場拍賣頭數299隻，成交275隻，平均重量129.1公斤，大概都胖了10公斤，平均拍賣價格每公斤103.27元，外界擔心崩盤並未發生。

有消費者以為今天拍賣豬後，就可以買到溫體豬，傍晚跑到黃昏市場想要搶鮮買肉，但看到豬肉攤架上空空，掛著香腸，冷藏櫃僅少許冰凍肉品，相當失望。攤商說，肉品市場晚上才會開始殺豬，所以明天才能買到。

