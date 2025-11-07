台東豬瘟自主防疫至11/26 外縣市豬隻禁止進入

非洲豬瘟防疫禁運15天，7日解禁，台東縣的運豬車從凌晨就陸續到各養豬場運豬，預計要運送297隻豬進肉品市場拍賣。而豬農也不敢大意，運豬車一進場就要先消毒，確保運送過程豬隻不被感染。

台東縣豬肉公會理事長彭郁淳說道，「我們先過石灰嘛，先過石灰過完就消毒。」

為了加強防疫，縣府在疫情發生後就宣布防疫加嚴，雖然全國同步解禁運豬，但台東縣仍維持在26日前禁止外縣市豬隻運進來。

台東縣農業處副處長黃奇明說明，「最主要的目的是避免外縣市的豬有感染病菌，然後進入我們的拍賣市場，交叉感染影響到我們其他的豬農。」

台東市的中央市場大部份肉攤還是停業，只有少數幾攤在賣冷凍豬肉，要到8日才有溫體豬可賣，但現在已經出現預期漲價的心理，攤商和消費者都希望價格能維持穩定。

民眾王女士期望，「不要漲太高，也要新鮮一點。」

肉攤業者張女士則說：「你價位太高的話沒辦法，客人沒辦法接受啊。」

台東縣豬肉公會表示，縣府維持禁運外縣市豬，不會影響縣內的豬肉供應，全縣養的豬足夠應付市場需求，但價格部份則要看這1、2天全國拍賣價格決定。

