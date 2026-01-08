台東財力竟與台北同級 行政院：倉促修《財劃法》的結果

記者盧素梅／台北報導

行政院主計總處日前公告最新「地方政府財力級次表」，其中，台東縣與新竹縣市的財力級次提升至第一級，與台北市並列，引發質疑。對此，行政院發言人李慧芝今（8）日在院會後記者會表示，之所以落差這麼大，是因新版財劃法導致統籌分配稅款分配不均，各縣市落差大，這就是藍白倉促修法結果，再次呼籲立法院儘速審議政院版財劃法。

行政院主計總處日前公告「地方政府財力級次表」，台東縣、新竹縣市一口氣提升至第一級，與台北市並列，引發質疑。對此，主計總處公務預算處長許永議在行政院會會後記者會上說明，台東縣原本的自有財源比例是36%，在所有縣市排名第20名，但由於新版《財政收支劃分法》修正後，增加了137億元統籌分配稅款，增加比例達220%，因此自有財源比例成長到104%，在全台縣市排名第4，因此財力級次才會從第五級變成第一級。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝表示，之所以會落差這麼大，是因為新版財劃法修正後，統籌分配稅款分配極度不均。她舉例，像是台北市今年會拿到新台幣1,160億元，台東縣的統籌分配稅款也大幅增加，「這就是倉促修法的結果」，李慧芝再次呼籲立法院審議行政院版的財劃法。

主計長陳淑姿也補充說明，苗栗縣財力級次被列為第四級的原因。她表示，地方政府財力級次原則上每3年調整一次，苗栗縣原本為第三級，但因舉債金額超過法定上限，且苗栗縣府一度連薪資都無法支應，受到行政院財政管制，苗栗縣的財力級次因此已被連降2級，從第三級降為第五級；而在本次財劃法修正後，苗栗縣分配到的財源大幅增加，原本可升至第二級，但因仍超過舉債上限，持續被列為受管制縣市，於是依規定再被連降2級，也就是從第二級調整為第四級。

更多三立新聞網報導

蔣萬安推營養午餐免費！政院：財劃法削弱中央財政 政府無餘裕協助地方

行政院拍板《動物保護法》修正 棄養寵物最重罰百萬、虐待致死加重其刑

台灣機器人產業卡關 理由曝光

財力分級大洗牌！台東與台北同級 綠委意見不一：不知該笑還是該痛哭

