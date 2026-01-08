台東財力級次升至1級！縣長批懲罰財政優等生 政院:倉促修財劃法所致

因應新版財劃法，各縣市財力級次表中台東縣與新竹縣市、台北市並列第一級，讓縣長饒慶鈴批評是懲罰財政優等生。而主計總處說明，新版公式讓台東縣統籌稅款大幅增加220％，自有財源比率為市縣第4名因此調升。行政院發言人李慧芝今（8）日說，各縣市落差大，就是倉促修法結果，呼籲立法院儘速審議政院版財劃法。

行政院主計總處每三年都會檢討調整各縣市政府的財力級次，平均分列為五級，因應財劃法修法，新版財力級次表中，第一級有台北市、新竹縣、新竹市、台東縣，台東縣一口氣從第5級躍升為第1級；財力級次將影響中央對地方政府補助比例，如越高者比例越少。

饒慶鈴質疑，這幾年縣府團隊努力還清欠債，結果中央是在懲罰「財政優等生」？對台東非常不公平，難道應該繼續欠債？台東縣22萬人口、稅收僅12億元，沒有像新竹有科學園區，卻被列一樣的財力分級，請中央多多思考是不是合理。

饒慶鈴質疑財力級次分級不公。圖／台東縣府提供

而主計總處說明，根據新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算該縣自有財源比率為104.39％，為市縣第4名，因此財力級次由第5級調升為第1級。

對於中央調整各縣市財力級次，稍早李慧芝在行政院會後記者會中指出，之所以落差這麼大，就是因為統籌分配稅款極度不均衡，像是台北市今年達到1160億，去年將近700億而已，台東縣也是統籌稅款大幅增加。有些縣市落差很大，這就是倉促修法的結果，所以再次呼籲要審議院版的財劃法。

