台東財力級次調升 黃建賓不滿：表現好反而被處罰 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

中央最新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」昨日出爐，原本第五級的台東縣大幅調整為第一級，與首都台北市同列為自籌款最高比例等級。對此，立法委員黃建賓今（8）日指出，這不是升等的榮耀，而是沉重的負擔，中央根本是變相懲罰財政自律的台東縣，不合理的調整將造成台東縣財政巨大壓力，嚴重排擠偏鄉建設。他並呼籲中央重新檢視台東縣的財力級次及相關補助標準，用更細緻、更公平的方式看待地方財政。

廣告 廣告

「如此巨大差異，卻放在同個分配基礎，完全不合理。」黃建賓表示，中央公告的財政級次第一級縣市，包括台北市、新竹縣市及台東縣，但台北市人口近 300 萬，年稅收約 1800 億元，新竹縣市則擁有科學園區作為重要財源，台東縣人口則只有約22 萬，年稅收僅約 12 億元。

黃建賓強調，對台東縣民更大衝擊的是，未來中央就可用財力級次為理由，減少對台東的補助，使台東若要推動地方建設、社會福利，都必須承擔更高比例的自籌款，造成地方財政龐大負擔，甚至排擠其他經費。

黃建賓表示，在台東縣長饒慶鈴及縣府團隊努力下，台東可說是全國財政優等生，結果換來的卻是中央不合理的調整，難道中央要告訴各縣市，欠債的人比較聰明？表現好反而會被處罰？

黃建賓表示，先前立法院在野黨立委共同努力下，好不容易才為台東爭取每年增加134億元預算，結果中央政府至今不願意執行，現在還要透過不合理的財力級次認定，欺負台東人。他強烈要求中央，必須考量偏鄉縣市的人口結構、產業條件、稅收能力，重新檢視台東縣的財力級次及相關補助標準，用更細緻、更公平的方式看待地方財政，而不是把「財政自律」當成變相懲罰的理由。

照片來源：黃建賓辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

杏輝宜蘭馬拉松首度4月登場 林茂盛：創造溫暖記憶的路跑體驗

中午來開匯／周榆修談縣市長布局指嘉義市是重要灘頭堡 當輻射點同時支援南台灣

【文章轉載請註明出處】