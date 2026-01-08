台東財力與北市「同級」？ 饒慶鈴：懲罰財政優等生

台東縣 / 綜合報導

新版「財劃法」正式上路後，各縣市分配到的金額及「財力級次」也跟著出爐！其中，台東縣從第5級跳升到第1級、與北市並列，也意味著未來中央補助比率將會降低，台東縣長饒慶鈴不滿表示，這根本是在懲罰財政優等生。不過地方的預算增加，代表中央財政能力被削弱，也無力再提供地方大規模補助，國中小營養午餐政策就包含在內，將由地方自籌經費，也導致各地政策不一，在台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費後，六都的高雄、台中、也宣布跟進，六都目前只有新北、台南不同調，讓台南市長黃偉哲怒轟，北市抱著大把的「統籌分配款」炫富，讓南部縣市非常痛苦，新北市長侯友宜則喊話中央，應該提出統一政策，避免縣市落差，對此，政院表示，新版財劃法通過，中央還要舉債3千億，根本沒有餘裕均衡地方。另外，由於總預算案至今還躺在立法院，行政院長卓榮泰也點名6個縣市，恐怕得面臨舉債問題。

行政院長卓榮泰說：「這對所有的首長來講，都是一個相當大的不公平跟打擊。」總預算尚未付委，行政院長卓榮泰點名「首長」，將球踢回地方陣地，更揭露有6個縣市，將被迫面臨舉債困境。

行政院長卓榮泰說：「分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣以及澎湖縣。」藍白新版「財劃法」今年正式上路，主計總處調整全台各縣市的財力位階。

台東縣跟台北市，並列第一級成為「富縣」，花蓮縣也晉升前段班，台南市反而連降到第五級，是全台下降最多，六都當中，高雄台中也都下滑一級，但級次越高隨之而來，是中央補助的比率跟著縮減。

台東縣長饒慶鈴說：「我們覺得好像，中央是在懲罰財政優等生，我們這幾年努力的把欠債還清，結果我發覺我應該繼續欠債才對。」

花蓮縣長徐榛蔚說：「對於花東兩縣或離島地區，我相信都有相當大的不公平。」當中央財政能力被削弱，也無力再提供地方大規模補助，其中就包含各縣市，中小學營養午餐，食材部分經費改由地方自籌，也導致各地政策不一。

早在2023年，桃園就開始實施，中小學免費營養午餐政策，近年來各縣市也陸續跟進，近期在台北市長蔣萬安宣布之後，包含基隆台中高雄等等，也跟著實施免費，六都當中只有新北台南不同步，兩縣市首長不約而同，喊話有壓力。

台南市長黃偉哲說：「財劃法惡修的結果，我們獲得的資源少，誰願意被人家說窮，台北市可以讓營養午餐，不分不排富的免費，南部很多縣市是很困難的。」

新北市長侯友宜說：「新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的，中央其實也可以考量，除了跟地方討論以外，一致性如何照顧更多的孩子，更多的長輩。」

行政院發言人李慧芝說：「中央政府的財政能力，被大幅削弱了，現在呢因為新版財劃法，今年度要舉債3千億，其實已經沒有餘裕來均衡地方。」

放眼全台，17縣市免費5縣市自費，形成強烈對比，也引發教育界擔憂，不只出現差別待遇，恐怕會排擠教育預算。

全國教師公會總聯合會理事長侯俊良說：「那你現在全面免費下去，勢必要花一部份的經費，會不會去影響，原本要該在教育部分的預算，免費不代表一定，品質方面會得到一些照顧，總不能說像不同縣市，就在隔壁而已，同樣接受國民教育，但是有差別待遇。」

藍白新版財劃法正式上路後，各縣市財力跟著大洗牌，同一時間還得考量，人民福祉與財政平衡之間，如何兼顧。

