台東財力與台北同級陳瑩有話說 行政院：倉促修財劃法結果

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院主計總處日前公告「地方政府財力級次表」，台東縣、新竹縣市一口氣提升至第一級，與台北市並列惹議。行政院發言人李慧芝強調，之所以落差這麼大，是因新版《財劃法》導致統籌分配稅款極度不均衡，導致縣市的落差很大，這就是倉促修法的結果，所以再次呼籲要審議院版的財劃法。

民進黨立委陳瑩今（8）日也指出，主計總處依現行新版《財政收支劃分法》公式計算，才會出現台東與台北「看起來一樣有錢」的結果，但這樣的分級方式，未能反映地方實際條件，台東恐成為錯誤修法下的受害者。

主計總處指出，過去計算財力級次通常只會上下動一級，此次因新版財劃法修正影響，才會出現從第五級提升至第一級、第三級提高到第一級，是因財劃法修正影響，這是一定的。

主計總處公務預算處長許永議說明，財政均衡補助的部分是編列321億元，編列在一般性補助款裡面，列為新興計畫，這是首次的編列。因為財劃法修正後，造成縣市之間嚴重的分配不均，這是行政院規劃保障財源，包括統籌稅款、計畫型補助款、一般性補助款財源不低於114年度。

對於近期發生的財力級次，許永議指出，財力級次依照公式計算，依照最近3年度自有財源的平均值，依序分為五級，每三年檢討一次。自有財源是按照地方政府的稅入，扣掉補助款的部分，因為財劃法修法後中央釋出4165億，所以各地方財源是大幅增加，因為分配不均也造成縣市之間財力結構的變化。

至於台東縣從第五級升級到第一級，許永議指出，台東縣舊有自有財源僅有36％，排名第20名，但若新版財劃法分配下去後，因此可增加137億，成長幅度達到220％，算出來自有財源比率增加到104％，也就是自有財源高於歲出，在整個縣市的排名是第4名，所以就升為第一級。

其他縣市政府的狀況部分，許永議指出，在新版財劃法下，新竹市算出來可增加213億，增幅達到257％，所以也是升為第一級；新竹縣也增加182億，成長幅度達到267％，也升到第一級。

許永議提到，下降的部分，基隆市財劃法影響是增加80億，但因成長幅度137％低於全國平均達到171％，因此財力級次是下降的。台南市部分，增加159億，但成長率是全國最低、只有50％，因此財力級次由第三級降為第五級。

