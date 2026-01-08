台東財力與台北同級！行政院：倉促修財劃法

▲李慧芝表示，因新版《財劃法》導致統籌分配稅款極度不均衡，導致縣市落差很大，這就是倉促修法結果。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 新版《財政收支劃分法》上路，行政院主計總處調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市被提升至第一及，與台北市並列，引起外界質疑。對此，行政院發言人李慧芝今（8）日表示，因新版《財劃法》上路，使統籌分配稅款極度不均衡，導致縣市落差很大，這就是倉促修法結果，呼籲立院盡速審議院版的財劃法。

主計總處每3年公布各地方政府「財力級次」，級數愈低財力愈高，未來申請計畫型補助時，中央補助將比較少、地方自籌款則是增加。根據新版財力級次，第一級除了台北市外，還新增新竹縣市、台東縣，其中台東被提高四級。

對此，主計總處公務預算處長許永議說明，財力級次是縣市政府最近3年度自有財源的平均值，依序分為5級，每3年檢討一次；他說，新版財劃法上路後，中央額外釋出4165億元，地方財源大幅增加，卻也造成分配不均、縣市財力結構變化。

許永議提到，台東縣財力級次從第五級變成第一級，是因台東縣原本的自有財源僅有36%，排名第20名，新版財劃法分配下去後，可增加137億，成長幅度達到220%，自有財源比率也從36%增加到104%，代表財源高於歲出了，縣市排名為第4名，因此升為第一級。

針對新竹縣市，許永議說，新竹市因財劃法挹注達213億元、增幅257%，新竹縣增加182億元，成長幅度達267%，所以兩縣市都升為第一級。

至於財政級次下降縣市，許永議說，基隆市因財劃法增加80億元、成長幅度為137%，卻仍低於整個縣市的平均成長171%，所以排名下降；台南市增加159億元，成長率僅50%，財力級次由第三級降為第五級，純粹是按歲入歲出計算。

李慧芝則補充，之所以落差這麼大，是因新版財劃法導致統籌分配稅款分配不均，各縣市落差大。她直言，這就是倉促修法結果，呼籲立法院盡速審議政院版財劃法。

