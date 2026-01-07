台東財力被列「與台北同是第一級」 饒慶鈴：中央是否錯亂？

台東縣長饒慶鈴（中）今與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）交流，台東縣副縣長王志輝（左）陪同。（蔡旻妤攝）

新版財力級次名單出爐，台東縣與台北市、新竹縣、新竹市並列第一級。對此，台東縣長饒慶鈴直言，「新年收到驚喜大禮包，實在令人不知怎麼回應，這對地方來說，真的很難不覺得是在懲罰財政模範生」，她也呼籲中央，「請思考這樣子的劃分是否合理？」

饒慶鈴受訪表示，「首先，在新年收到這樣一個驚喜大禮包，實在令人非常不知怎麼回應，她指出，台東縣近年努力降低負債、改善財政結構，卻因財政表現被歸類為第一級，反而讓人產生「是否繼續欠債才比較有利」的錯誤示範，對地方政府並非正向鼓勵。

饒慶鈴進一步以台北市和新竹市為例，台北市擁有將近300萬的人口，稅收約1800億；台東縣只有22萬人口，我們的稅收只有12億，新竹市有新竹科學園區，台東縣沒有任何科學園區，「所以，把我的財力因為我財政的自律，而讓我跟台北市、新竹市一樣，被列為第一級的財務等級，是不是中央有一點錯亂了呢？」

饒慶鈴強調，財力級次的劃分，應同時考量人口規模、產業結構與地方實際稅收能力，而非僅以單一財政指標評斷。她呼籲中央重新檢視財力級次制度，思考現行劃分方式是否真正反映地方財政現況。

