台東財力評等躍為1級藏隱憂 劉櫂豪籲別罰好學生：該檢討分級計算法

台東縣因統籌分配款分配額度增加，新的一年被行政院主計總處評定為「第一級財力」，未來來自中央的建設補助款比例恐將不若以往。圖為縣內一處釋迦果園。（示意圖／CTWANT攝影組）

前民進黨立委劉櫂豪今（14）日表示，台東縣因為新的《財政收支劃分法》通過後，2026年度歲入大幅增加了新台幣約130億元，卻因此被中央評定為「第一級財力」大砍來自中央的計畫型補助比例，簡直是「加薪2,000但辦公室文具水電通通改由員工自理」，他呼籲該檢討財力分級的計算方法，不然只是「懲罰好學生」。

台東縣籍前立委劉櫂豪（圖中）認為檢討財力評等方式才能釜底抽薪解決各縣市財力評等失衡問題。（圖／翻攝自劉櫂豪臉書）

依據行政院主計總處近期公告，台東縣自今年起，財力級次由原先最末位的「第五級」一口氣連跳四級躍升為「第一級」，這可是與台北市、新竹市及新竹縣並列。主計總處官員介紹，主要是因為新版《財劃法》納入「土地面積」作為分配指標，而台東縣土地面積是全國第三，因此在分配公式優勢下，獲配到的統籌分配稅款大增220%，納入中央注資的統籌分配款後台東縣自有財源比率高達104.39％是全國縣市第四名，帳面上堪稱「財力雄厚」。

廣告 廣告

台東縣政府示警若未來各項建設地方需扛的經費比例提高，可能排擠鄉村基礎建設預算。（示意圖／趙世勳攝）

但回到第一線地方卻直喊吃不消，台東縣政府從縣長饒慶鈴以降大喊救命，直指台東產業稅收並未實質增長，卻因分配公式調整就被列為「有錢縣市」，就是拿「失真的評鑑」在懲罰財政努力者，因為辦理中央各項專案計畫時，台東須負擔最高比例的自籌款，確實有可能排擠平常由縣府或公所支應的偏鄉建設預算。

縣籍前立委劉櫂豪也坦言，這樣搞就像「老闆對員工加薪1千元，但宣布以後辦公的文具要自己買一樣」很荒謬，但地方也不可能為了反對財力升級而退還增加的統籌分配稅款，實在為難。

劉櫂豪續指，站在台東的立場，為了分配正義當然要爭取增加統籌分配稅款，但釜底抽薪也應要求檢討財力分級的計算方法，長期看來中央與地方政府間的事權劃分與財政分配更是該修法或明訂新法取得均衡點。

劉櫂豪強調，地方政府財力被評定一級並不是朝野陣營政治角力問題，若國民黨籍民代搞成「中央欺負台東人」是大可不必，因為無助問題的解決，因從制度面不卑不亢著手，把巍峨都蘭山的氣勢與自信拿出來，短期協調爭取、長期修法健全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

啦啦隊女神驚爆「愛車被裝定位器」 偷藏車底恐被跟蹤1年