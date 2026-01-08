台東財力跳升第一級「並列台北」饒慶鈴批早知不還錢 主計總處揭真相
藍白通過《財劃法》修正案，行政院主計總處為此提出新版地方政府財力級次表，將各縣市財力等級由高至低分為第一至第五級。在最新版的財力及次表中，過去被視為窮縣的台東縣，從第五級直接躍升成第一級，和台北市並列，也意味著之後將拿到比較少的中央補助，這讓台東縣長饒慶鈴大為不滿，職批是懲罰財政優等生，還說早知道不要乖乖還錢、應該繼續欠債。
新版財力級次出爐 台東大跳級
綜合媒體報導，主計總處每三年會更新縣市財力級次表，越高的縣市代表財務狀況較佳，也因此在中央統籌分配稅的方面會分配到比較少。
最新版財力級次公布，第一級有台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第二級有新北市、金門縣、花蓮縣；第三級有桃園市、台中市、宜蘭縣、南投縣；第四級有高雄市、基隆市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市；第五級有台南市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣。
除了台北市，台東和新竹縣市這次都從後段班一躍到最高級，台東更是一口氣連升四級。同樣級次提升的還有金門縣和花蓮縣、雲林縣等，六都的台中、高雄則降一級，台南更連降兩級到第五級。
饒慶鈴批被懲罰！ 黃偉哲指禍首是藍白亂修法
台東縣長饒慶鈴昨受訪直說這是「新年驚喜大禮包」，台東縣財力升至第一級，意味台東財務變好卻要負擔更高的自籌款，她覺得中央好像在懲罰財政優等生，這幾年努力的把欠債還清，結果發覺好像應該繼續欠債才對，為什麼要還錢？她也提到，台北有300萬人口、新竹有科學園區，但台東只有22萬人、沒有科學園區，是靠財政自律才達到和台北、新竹一樣的財務等級，「中央是不是有一點錯亂了呢？」認為應該重新思考劃分是否合理。
同樣被升級的雲林縣長張麗善也說自己覺得很錯愕，反問雲林何時變得這麼有錢？被降級的台南市長黃偉哲則批藍白在立法院非理性強修不公平的《財劃法》，才造成這次縣市財力級次洗牌，認為那些被升級的縣市應該把砲轟中央的力氣轉向藍白立委才對。對於財力級次被降級，黃偉哲解釋，新版《財劃法》使台南財政陷入窘境，中央透過調降財力級次才能緩解分配不公的問題。
台東縣為何大升級？ 主計總處曝算法
針對台東縣質疑被列為第一級，主計總處發出新聞稿說明表示，縣市財力級次是依去年8月發布的「中央對直轄市及縣市政府補助辦法修正條文第4條規定」，依最近3年度自有財源比率之平均值分級，每3年檢討一次，考量新版《財劃法》修法後各市縣政府獲配統籌分配稅款大幅增加，爰各縣市財力級次計算結果，係依照其分配方式，按上開自有財源加計《財劃法》修正後之統籌分配稅款影響數計算得出，計算方式也於2025年8月與地方進行討論。
主計總處指出，台東縣前次自有財源比率為35.67％，為市縣第20名，財力級次為第5級，惟依新版《財劃法》分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，爰統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算該縣自有財源比率為104.39％，為市縣第4名，因此財力級次由第5級調升為第1級；已於2025年12月31日函知中央相關主管機關及地方政府。
主計總處表示，本次財力級次係按新版《財劃法》分配結果計算，因新版《財劃法》存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，業考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，建請立法院儘速排審，俾利國家整體資源有效分配。
