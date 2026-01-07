台東財力跳級 主計總處：因統籌稅款大幅增加220％

因應《財政收支劃分法》修正上路，行政院主計總處日前公布新版「115年至117年各直轄市及縣市政府財力級次表」，全台地方政府財力分級明顯變動，其中，台東縣躍升至第一級與首都台北市並列。行政院主計總處指出，修法後，台東統籌稅款影響數大幅增加220％，自有財源比率為104.39％，為縣市第4名，才從第五級調升為第一級。

依主計總處公布的新級次分布，第一級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第二級包括新北市、金門縣、花蓮縣；第三級為桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級則為苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級為台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

主計總處解釋，考量新版財劃法修法後，各縣市政府獲配統籌分配稅款大幅增加，此次財力級次計算結果，是依照修法後的分配方式，加計財劃法修正後的統籌分配稅款影響數計算得出，且財力級次的計算方式，已在去年8月13日與地方討論。

主計總處說明，台東縣前次的自有財源比率為35.67％，為縣市第20名，財力級次為第5級；依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算，台東縣這一次自有財源比率為104.39％，為縣市第4名，財力級次調升為第1級，已於去年底函知中央相關主管機關及地方政府。

主計總處指出，此次財力級次是按新版財劃法分配結果計算，因新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，盼立法院儘速排審，以利國家資源有效分配。

