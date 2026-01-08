台東財力躍升第一級「並肩北市」 饒慶鈴嘆：早知就不還錢！主計總處解釋了

台東縣在主計總處公布的「地方政府財力級次表」中與台北市同列第一級，讓縣長饒慶鈴直呼不可思議。翻攝饒慶鈴臉書



行政院主計總處公布地方政府財力級次表，特別的是，過往被視為窮縣台東縣從第五級一躍成為第一級，與台北市、新竹縣、市同等級。台東縣長饒慶鈴直呼不可思議，批評是懲罰財政優等生，「早知道不要乖乖還錢、應該繼續欠債」。主計總處解釋，這是依照新版《財政收支劃分法》公式計算，但因存在垂直及水平分配不合理問題，政院提出的院版有修正，請立院盡快排審。

主計總處日前公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，自今年起適用。第一級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第二級為新北市、金門縣、花蓮縣；第三級是桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級為苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級是台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

與舊版相比，台東縣提高級次最多，從第五成為第一，花蓮縣提高三級，新竹縣、市提高二級，金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣則提高一級；不過台中市、高雄市、基隆市、彰化縣下降一級，台南市下滑最多，從第三級降至第五級。

饒慶鈴昨（1/7）在臉書發文指出，新的一年開始，收到這樣的「驚喜大禮包」真的讓人錯愕，台東縣的財力分級竟然和台北市、新竹市列為最好的一級。意味著台東財務變好、卻要負擔更高的自籌款。她感嘆這幾年縣府團隊努力還清欠債，結果中央是在懲罰「財政優等生」？這對台東非常不公平，「難道我們應該繼續欠債？」

饒慶鈴表示，和台北、新竹市相比，台北市將近300萬人口、有許多國際級及本土大企業、每年歲入1800億元，台東縣22萬人口、稅收僅12億元；新竹市有科學園區、新竹縣市民眾平均年薪突破百萬元，台東沒有任何科學園區。但因為台東財政自律，卻被列為和台北、新竹一樣的財力分級，請中央多多思考，這樣的劃分是不是合理。

對此，主計總處發出新聞稿說明，考量新版《財劃法》修法後，各縣市獲配統籌分配稅款大幅增加，因此各縣市財力級次計算結果，係依照其分配方式，按自有財源加計《財劃法》修正後之統籌分配稅款影響數計算得出。

台東縣部分，主計總處提到，台東縣前次自有財源比率為35.67％，為市縣第20名，財力級次為第五級，但新版《財劃法》分配公式，台東縣土地面積為全國第三名，因此統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算該縣自有財源比率為104.39％，為各縣市第4名，因此財力級次由第五級調升為第一級。

主計總處強調，計算方式已於去年8月與地方政府討論，並於12月31日函知中央相關主管機關及地方政府。

主計總處表示，本次財力級次是按新版《財劃法》分配結果計算，因新版《財劃法》存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，業考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，建請立法院儘速排審，俾利國家整體資源有效分配。

