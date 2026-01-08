台東財力躍升第1級 陳瑩：依藍營財劃法計算結果

立委陳瑩表示，台東縣財力分級躍升為第一級，其實是被新版的財劃法給懲罰了。（圖／方萬民攝）

行政院公布新版縣市財力分級表，台東縣竟連跳四級，直接躍升為第一級，令縣長饒慶鈴嘆指「中央懲罰財政優等生」。對此，獲民進黨提名參選2026台東縣長的立委陳瑩就指出，台東其實是被新版的財劃法懲罰了，此次財力分級就是按照國民黨所提案的版本計算出的結果。

陳瑩表示，關於大家關心主計處在按照公式計算以後，將「台東縣」和「台北市」財力級次並列第一，就是按照國民黨提案的財劃法版本所計算出來的結果，讓台東和台北看起來一樣有錢，大家都很詫異。

陳瑩指出，雖然在饒縣長的帶領之下，台東縣政府嚴守財政紀律、也努力還債，但財力級次過去幾年仍一直維持在第五級，顯然這「有沒有努力還債」並不是這次突然跳級的主因。她必須說，「台東是被新版的財劃法給懲罰了！」

陳瑩提到，過去饒縣長能夠屢屢獲得五星級縣長的美譽，也因為有中央補助款全力支持台東的地方所需。如果沒有中央的補助，原本就遠遠落後台北市的台東，未來在教育、交通、醫療、農業要怎麼辦？就算台東多了一百多億，又怎麼跟台北一千多億的統籌稅款比呢！沒了這些補助款是要台東人該怎麼辦？

陳瑩強調，台東不應該成為錯誤修法下的最大受害者。目前行政院已提出更為兼顧區域均衡的新版本，她呼籲立法院儘速進行審查，也會持續在中央全力爭取，要求重新調整台東的財力級次，確保中央補助款能夠穩定到位。「守護台東的發展，我們絕不退讓。」

