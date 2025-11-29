台東貨車與機車碰撞 20歲士官騎士送醫不治
（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東市志航路與富源路口發生一起小貨車與機車碰撞車禍，警方獲報後迅速派員警到場，協助交通疏導，並與消防救護人員共同處理傷患。20歲空軍志航基地許姓士官重創送醫不治。
台東縣警察局台東分局第5組長陸金銘表示，今天上午7時30分接獲報案，在台東市志航路二段與富源路交叉路發生交通事故，立即派遣員警到場交通疏導，並配合消防人員救護傷患。
警方初步了解，70多歲柳姓男子駕駛自小貨車沿志航路二段南往北左轉富源路往凌霄寶殿時，與對向直行往市區方向的重型機車發生碰撞。機車騎士許姓民眾經送醫後仍不治。詳細事故發生原因，由台東交通小隊調查釐清中。
據了解，許姓民眾約20歲為空軍志航基地士官。
台東警察分局呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況及直行車優先觀念，切勿為求便利而忽略對向車輛行駛速度，並應保持安全駕駛觀念，以避免發生交通事故。（編輯：黃世雅）1141129
