台東資收關懷計畫去年逾2000人次參與 協助清運回收物達357噸

台東每天大量的回收物中，有不少來自資收關懷計畫的個體業者。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕資源回收個體業者穿梭於台東各村里巷弄，是支撐地方資源回收體系穩定運作的重要力量，台東縣政府持續推動環境部的「資收關懷計畫」，透過實際行動照顧第一線回收工作者，去年度累計服務資源回收個體戶逾2000人次，協助清運回收物約357噸，不僅有效降低個體戶自行載運回收物的安全風險，也讓資源回收工作在更安全、安心的條件下持續進行，展現環保政策結合社會關懷的具體成果。

縣政府表示，縣府持續推動資源回收與垃圾減量政策，透過資源管理、源頭減量與循環再利用等措施，逐步強化縣內回收體系運作。資源回收個體戶長期投入回收工作，是維持地方回收量能的重要角色，縣府也感謝中央環境部支持「資收關懷計畫」，使相關關懷與補助措施得以穩定執行。

環境部推行多年的資收關懷計畫除提供普遍優於回收市場的價格外，只要是實際從事資源回收工作的民眾，在核定額度範圍內，向各地方環保機關登記為列冊的資源回收個體戶，均可參加資收關懷計畫「資收關懷計畫」。台東環保局表示，針對列冊的資源回收個體戶，提供到府清運服務、微型保險及環境改善協助，並依每月實際回收量提供補貼，每人每月最高5000元，同時媒合3家清運業者協助回收物清運，減輕個體戶搬運與交通負擔，提升回收效率並降低作業風險。

環保局進一步指出，透過制度化的清運與補助措施，可讓個體戶專注於回收工作本身，也有助於提升回收物妥善處理的比例，確保資源回收與關懷措施能符合實際需求，穩定推動。民眾落實資源分類，將可回收物交由資源回收個體戶或鄰里回收站處理，並鼓勵配合回收與減量相關措施，共同維持良好的生活環境與資源循環。

