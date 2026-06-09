台東資源回收場大火 怪手、警消協力撲滅

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

火勢兇猛，相距十多公尺亦能感覺到熱浪襲來。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕下雨天沒人的資源回收場半夜居然失火！台東市公所資源回收場今(10)日0時44分傳出火警，警消獲報後，台東消防分隊先行到場，發現火勢兇猛，台東縣消防局勤務中心隨即加派南王等分隊支援，由於起火處潮濕，加上有怪手在現場翻出火源以利撲滅，20幾分鐘即告控制。

現場燃燒大批回收雜物、火勢及濃煙衝天，但鄰近區域即是置放大批廢輪胎，若真火勢波及，後果恐更不堪設想，但回收物品本因今日大雨潮濕，更主要的是有怪手伸臂入火堆中，將燃燒物翻出供水線撲滅，才過20分鐘即告控制，約1小時撤底撲滅。

廣告 廣告

附近果園主人聞訊後半夜連忙趕回，將園中關著守園狗全數放出自行逃命，想不到一群狗卻動也不動，在一旁當地「鄉民」看著滅火。果園主人說，其實這1、2年內也曾有宮廟活動，沖天炮射入雜物堆引發大火，但當時是傍晚，不似如今發生在深夜，還讓自己跑回來救狗，只是這天大雨下不停還能發生火警，又不似上次有廟會，實在令人不解。警消則派出火調人員以釐清起火原因。

怪手開挖，加上警消出動3個分隊灌救。(記者劉人瑋攝)

怪手開挖，加上警消出動3個分隊灌救。(記者劉人瑋攝)(記者劉人瑋攝)

怪手開挖，加上警消出動3個分隊灌救。(記者劉人瑋攝)

怪手開挖，加上警消出動3個分隊灌救。(記者劉人瑋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

新竹市高翠路便當店氣爆 牆倒壓死隔壁麵包店夫妻

嘉市朝陽街旅行社火災 2樓全面燃燒

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

獨家》嘉市警一分局偵查隊分隊長疑涉貪 遭拘提到案

