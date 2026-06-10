台東資源回收場火災 火勢猛烈消防急灌救

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台東市一處資源回收場今（10日）凌晨驚傳火警。（圖／東森新聞）





台東市一處資源回收場今（10日）凌晨驚傳火警，由於現場堆放大量紙類及塑膠等易燃回收物，火勢一發不可收拾，大量濃煙不斷竄出。消防人員獲報後緊急出動多條水線灌救，並調派重機具協助翻動廢棄物，全力控制火勢。

深夜突發火警 回收物全面燃燒

深夜熊熊大火不斷燃燒，火勢越燒越猛烈，事發地點就在台東市濟南街一處資源回收場。10日凌晨12點多，回收場內不明原因起火，現場堆放大量紙類、塑膠等易燃物品，火勢迅速延燒。火光照亮夜空，濃煙不斷從廢棄物堆中竄出。由於燃燒物數量龐大，加上火勢藏在回收物堆內部持續悶燒，也讓消防人員搶救難度大幅提升。

消防重機具聯手搶救 起火原因待查

消防人員到場後立即部署多條水線灌救，同時結合重機具翻動燃燒中的回收物，避免火勢持續向內延燒。經過一段時間搶救後，火勢終於獲得控制並順利撲滅。

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這起火警所幸未造成人員傷亡，也沒有波及周邊建築物。至於回收場為何突然起火，究竟是人為疏失、自燃，還是其他因素導致，相關單位將進一步調查釐清，詳細起火原因仍待火調人員鑑定。

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