台東賓朗外環道 延至6月通車

台9線拓寬工程台東段「賓朗外環」原訂今年2月完工，但受東部勞動力緊縮影響，預計將延後至6月通車。（蕭嘉蕙攝）

公路局推動「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」，改善沿線交通壅塞、提升行車效率。其中，台東段賓朗外環道受缺工影響，預計延至今年6月通車；鹿野外環橋隧標用地取得已達9成，規畫於今年上半年完成發包，工期約4年。目前台東段僅初鹿至東成原路拓寬尚未取得居民共識，公路局表示，將持續溝通協調。

行政院於民國105年核定台9線花東縱谷安全景觀大道計畫，台東段全長約51公里，多數路段以既有台9線路廊實施拓寬，賓朗、鹿野、關山則採外環道方式興建。其中賓朗外環道原訂今年2月完工，但受東部勞動力緊縮影響，完工時程順延至6月。

公路局南分局台東工務段長周建勳表示，賓朗外環工程包含2座橋梁，目前橋體結構大致完成，正施行橋上護欄設置及路堤土方回填作業，但整體工期受缺工影響而順延。賓朗村林姓農民則期待工程完工後，原有車流可分道行駛，「大家都安全，不用爭道。」

至於鹿野外環道及關山外環道，先前分別因涉及民宅拆除及升級戰備跑道，引發地方抗爭。公路局南分局關山工務段長林進芳指出，關山外環道部分，因國防部宣布暫緩提升戰備跑道計畫，工程將依原規畫推動，民眾抗爭平息；鹿野外環東33標則將路線往西調整，避開民宅，橋隧標土地價購完成約9成，未同意部分將續溝通，若仍無法取得共識，將報請內政部啟動徵收程序。

持續卡關的東成至初鹿段，同樣涉及民宅拆除，受影響住戶盼調整設計、縮減路寬。美農村長陳治東表示，居民並非反對建設，而是希望能彈性調整，移除原設計中的機車道安全島或景觀大道，將路寬由30公尺縮減至22.7公尺。周建勳則回應，與居民取得共識後，才會實施工程發包。