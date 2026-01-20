台東走春新熱點 「紅烏龍」 搶攻體驗式旅遊商機

（觀傳媒地方中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 迎接馬年春節假期，國人旅遊模式逐漸從「走馬看花」轉向深度體驗。台東鹿野以獨特的縱谷風光與茶鄉文化，成為今年東部走春的熱門首選。在地業者陸續推出茶園導覽與手作體驗活動，更在獲獎之後跨界打造的永續茶點禮盒，邀請民眾新春期間走進產地親身體驗，「有吃、有玩、又有拿」的五感茶鄉之旅。

遊客體驗紅烏龍炒花生。（圖/碧蘿園茗茶坊提供）

深入產地，鍋煮奶茶、紅烏龍炒花生DIY受歡迎

在地深耕四十年的紅烏龍業者表示，為了讓消費者更認識台東風土，由專業職人帶領「茶園生態導覽」之外，還推出了獨家的「紅烏龍炒花生」與「鍋煮奶茶教學」。遊客不僅能親身感受茶園採行友善耕作的環境，還能現場體驗如何將帶有熟果香氣的紅烏龍茶湯，轉化為溫潤的奶茶或涮嘴的茶點。這種強調「產地直擊」的旅遊方式，有望吸引更多家庭客群前往體驗。

廣告 廣告

台東紅烏龍業者攜手 500 甜得主推出永續茶包與茶食禮盒。（圖/碧蘿園茗茶坊提供）

強強聯手 打造在地特色永續茶食禮盒

在體驗完茶鄉風情後，帶一份具在地特色的伴手禮更是不可或缺。台東紅烏龍業者碧蘿園茗茶坊去年與在地500甜得主—柴源製菓跨界合作，選用池上米、鹿野鳳梨等在地食材，研發出層次豐富的紅烏龍茶點，並榮獲亮點茶莊競賽肯定。今年新春再續前緣，聯手打造「馬到成功紅烏龍茶食禮盒」，採用全生物分解的 PLA 玉米纖維茶包，讓民眾在送禮展現品味的同時，也能實踐環保理念。

導覽人員帶領遊客走訪紅烏龍茶園，遊客於鹿野茶園參與導覽並合影留念。（圖/碧蘿園茗茶坊提供）

三星風味認證 邀您品味台東風土

台東紅烏龍業者堅持自種自製，製茶廠符合高規格衛生標準，其紅烏龍更於 2024 年獲得比利時 ITI 三星風味認證。業者強調，希望透過「體驗行銷」與「永續選物」的雙重策略，讓民眾在年節走春時，不只是買到好茶，更能透過一杯茶、一次體驗，重新認識台東這片土地的豐饒與美好。更多體驗活動與禮盒資訊，可搜尋 FB／IG「碧蘿園茗茶坊」。