台東跨年住宿幾近滿房 卜敏正全面稽查哄抬房價違者最高可罰30萬

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

2026台東跨年晚會《東！帶我走》，今年邀請張惠妹（aMEI）與另一位台東之光A-Lin首度同台，將於2025年12月31日在台東市國際地標登場！台東縣政府今（6）日表示，跨年熱潮再度延續，核心地區住宿幾近滿房，為維護旅宿市場秩序，防止業者趁勢哄抬房價，台東交通及觀光發展處長卜敏正今日啟動全面稽查行動，確保住宿市場公平透明，針對惡意哄抬價格、任意取消訂房等不法行為，將依法嚴懲、絕不寬貸。

台東縣府提醒旅宿業者，房價須依《旅館業管理規則》及《民宿管理辦法》報請主管機關備查，不得超收，並應保留已收訂金或確認訂房之房間，違者將依《發展觀光條例》裁罰1萬至5萬元並公布名單。

此外，旅宿業不得訂立違反「個別旅客訂房定型化契約」的不合理條款，如限制解約或任意取消訂房，否則將依《消費者保護法》第56-1條處3萬至30萬元罰鍰。針對哄抬房價、任意取消或未依規退費等情形，主管機關將依法嚴查並公布違規業者。

卜敏正呼籲，旅宿業者應秉持誠信經營與契約精神，妥善履行訂房契約，以維護消費者權益與業界良好商譽，共同營造公正、友善的旅遊環境。

卜敏正表示，旅宿業房價具市場供需與季節性特性，於旅遊旺季、連假、節慶及大型活動期間，價格浮動屬正常現象，旅客可依自身需求與預算選擇合適住宿，並建議提前預訂、多方比較，留意促銷或折扣方案，以獲得最佳住宿體驗。

台東縣府提醒，旅客訂房前可上交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法旅宿名單，如發現疑似哄抬房價或違法行為，可撥打台東縣政府交觀處觀光管理科或縣民服務專線檢舉反映。

照片來源：台東縣府

