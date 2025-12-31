台東跨年倒數前先爆彩蛋！張惠妹無預警拋喜訊全網炸鍋

20251231張惠妹無預警推出新歌。聲動娛樂提供

天后張惠妹（阿妹）今（31日）將登上台東跨年晚會擔任壓軸，在此之前，她無預警於社群分享新歌，並表示「親愛的，今天就來聽新歌吧」，讓所有粉絲嗨翻。據悉張惠妹也將於今晚間在台東跨年舞台上首度獻唱全新作品，成為迎接2026一大驚喜。

張惠妹1日推出2首新作，本尊相隔2年發行全新單曲〈我的存在就是 愛你〉，而分身阿密特則是時隔10年推出〈你的存在就是 愛我〉，透過不同曲風、作詞與唱功，延伸成2首風格迥異的新歌，宛如張惠妹與阿密特的較勁與對話；作曲人尚融對於能為天后寫歌，他開心在社群直呼「是我目前最大的成就」。

張惠妹將於31日晚間現身台東跨年晚會，與民眾一同迎接2026。聲動娛樂提供／資料照

為感謝台東縣政府長期以來的支持，阿妹親自登高一呼，號召多組出身台東、或與台東淵源深厚的重量級歌王歌后齊聚家鄉，今晚將在海風與浪聲陪伴下，與數萬民眾一同迎接2026年第一道曙光。天后昨在台東濱海公園彩排，不忘關心現場粉絲要穿多一點、不要感冒，還跟現場聽漏音的民眾幽默喊話：「你們就假裝沒有聽到，明天要裝作第一次聽到的感覺。」

「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」跨年演唱會卡司陣容堅強，包含 A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100%、李英宏、葛仲珊、持修等多位金曲常客，橫跨不同世代與音樂風格，今晚將為東台灣打造專屬台東的跨年音樂盛會。

玖壹壹將於31日晚間現身台東跨年晚會。臺東縣政府提供



