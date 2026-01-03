台東跨年全場齊回1字！超會接哏 網驚：內建技能嗎
2026台東跨年演唱會滿滿好評，即使已結束2天，民眾仍回味無窮，網路上充滿了相關剪輯片段，除了天生歌姬A-Lin金句連發、觀眾高級大合唱以外，現場觀眾似乎都接得到歌手們的哏，會整齊劃一地說「矮～」讓網友們直呼超強，根本是台東人內建技能。對此，有熟悉相關文化的朋友做出說明了。
台東內建罐頭音效？全場齊「矮～」
觀看台東跨年演唱會可以發現，台上的歌手只要說出任何幽默的話、丟出任何哏，全場連同觀眾都會一起「矮～」還會微微地歪頭，反應相當一致，這讓網友十分震驚，直呼台下每個人都接得到，「是台東人內建的嗎？」
貼文引發網友熱議，「誒超強，為什麼知道哪句要接矮啊」「不可能在跨年場給我放這種罐頭音效欸」「台下觀眾反應超可愛」「把演唱會辦成像豐年祭」「台東內建罐頭音效」「台東全員捧梗」「還有倒裝句好可愛」「很謎的是大家都能接到欸，完全沒漏拍好酷」「情緒價值直接給到滿」。
出生就會「矮～」 狀聲詞用好用滿
對此，有台東人、原住民一一出面解釋，表示這是出生以來就會的，真的是內建，平常與漢人相處可能不會這樣，但只要一回部落就會開始「矮～」可以說是綜藝摔的狀聲詞，原住民在幽默的時候會以此來做結尾，也歡迎漢人加入，除了「矮～」之外還有「 ㄏ一咧」及「噎ㄏㄧ」等，如果平時有在觀看YouTuber布萊克薛薛的影片的話，或許也會有一定程度的了解。
在 Threads 查看
更多東森新聞報導
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
跨年「聽A-Lin的話」 超簡短致詞被讚爆...台東縣長回應了
天公不做美！台東2026首道曙光槓龜
其他人也在看
萬華21年小火鍋名店將熄燈！「房租暴漲60%」老闆求：拜託幫找新家
近年來北市租金不斷上漲，不僅讓許多上班族苦不堪言，也因此壓垮部分店家。近來萬華一間知名小火鍋店「台灣的鍋」就貼出公告，指出因為物價上漲及租約調整60%租金，讓他們無法承受，將在今年2月底歇業，也拜託大家幫他們「找新家」。不少網友得知了感到不捨，表示「我們家很常買耶！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
網驚嘆！A-Lin〈失戀無罪〉大合唱 台東全民好聲音？
網驚嘆！A-Lin〈失戀無罪〉大合唱 台東全民好聲音？EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東跨年承包遭質疑！ 知名律師發文「這樣說」
流行音樂天后張惠妹（aMEI）親自操刀策劃的台東跨年活動「東！帶我走」，持續成為各界熱烈討論的焦點。同時，在網路上，許多網友將這次台東跨年演唱會拿來作比較，特別提到張惠妹所屬的公司資本額僅有20萬，卻能夠承接高達3500萬的標案。這樣的現象，也讓不少人聯想到先前的國防部軍火標案，進而引起了另一波受到矚目的話題。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
成龍再向兒子道歉！大罵房祖名後悔：我傷了他這麼深
武打動作巨星成龍近期為新電影《過家家》勤跑宣傳，由於電影劇情涉及家庭議題，他也大方向觀眾分享自身經驗。先前他才坦露與兒子房祖名鮮少聯繫，沒想到日前又公開向兒子道歉，坦言「你沒有錯過，你不會悔改」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
花東縱谷比花蓮市還冷！ 花縣消防局：4人無呼吸心跳送醫
入冬以來最強冷氣團來襲，不僅3000公尺以上山區持續降雪，平地也明顯感受降溫，氣象署資料顯示，花東縱谷昨夜至今天清晨平均低溫10度至11度，花蓮縣消防局統計，這波冷氣團來襲，統計從1日晚8點至昨晚8點，內科OHCA 案件共計4件，但患者是否因天冷OHCA需由醫師評定。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
自摔與對向車輛碰撞事故 花蓮國中老師送醫不治
（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮玉里鎮樂合溪橋南端昨晚7時許發生交通事故，41歲張姓國中老師由南往北行駛，不明原因自摔，連人帶車滑行至對向車道，與車輛發生碰撞，張男傷重不治，事故原因仍待警方釐清。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嚴防非洲豬瘟 新北動保處三管齊下
因應國內去年10月出現非洲豬瘟案例，新北市政府動物保護防疫處全面強化防疫作為，針對養豬場加密巡查、嚴管廚餘使用，並導入人車QR Code實名制及病媒防治措施，多管齊下阻斷疫情傳播風險，另去年至12月已完成巡查逾1069場次，並鐵腕查獲4間違規使用廚餘養豬場，處分件數為全國最多，有效遏止疫情擴散風險。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
從「台南媽祖開運河」到「運河無蓋」一條會說故事的運河走過百年
今年適逢台南運河開通百年。這條全台第1條人工運河，不僅改變台南的城市格局，也在百年間承載無數故事與情緒，成為1條「會說故事的城市記憶線」。前南市文獻委員鄭道聰表示，1926年4月25日台南新運河通航，為配合開通盛事，祀典大天后宮鎮南媽祖提前出巡遶境，全市各行各業動員參與，陣容空前，轟動全台，民間因此自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東跨年「做對5件事」一戰封神 她駁成功全靠中央補助：歸功別人有這麼難嗎？
台東跨年晚會《東！帶我走》一戰封神，被評為全台最強跨演唱會，國民黨前發言人鄧凱勛分析，這次台東跨年是做對了5件事情，造就教科書等級的成功案例。不過部分網友質疑，台東跨年標案3,500萬元，天后張惠妹資本額僅20萬的公司卻能得標，硬要將台東跨年成功歸功「中央補助加持」，讓民進黨「卡神」楊蕙如也看不下去，強調重點是執行力而非補助，「但把真正99分的功勞歸給別人有這麼難嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
中共公開沈伯洋住家衛星 藍委吳宗憲譴責籲停止：四叉貓也做過
中國社群特定博主及官媒「今日海峽」近日散播民進黨立委沈伯洋居住地與工作地點的衛星影像，引發暴露個資爭議。國民黨立委吳宗憲呼籲，中國大陸官媒及社群應該自我節制，停止對於公眾人物個人資料的公開；「過去四叉貓也做過一樣的事情，我們都曾予以譴責」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 17
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠
前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 99
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18