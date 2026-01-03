台東跨年全場齊回1字！超會接哏 網驚：內建技能嗎





2026台東跨年演唱會滿滿好評，即使已結束2天，民眾仍回味無窮，網路上充滿了相關剪輯片段，除了天生歌姬A-Lin金句連發、觀眾高級大合唱以外，現場觀眾似乎都接得到歌手們的哏，會整齊劃一地說「矮～」讓網友們直呼超強，根本是台東人內建技能。對此，有熟悉相關文化的朋友做出說明了。

台東內建罐頭音效？全場齊「矮～」

觀看台東跨年演唱會可以發現，台上的歌手只要說出任何幽默的話、丟出任何哏，全場連同觀眾都會一起「矮～」還會微微地歪頭，反應相當一致，這讓網友十分震驚，直呼台下每個人都接得到，「是台東人內建的嗎？」

廣告 廣告

貼文引發網友熱議，「誒超強，為什麼知道哪句要接矮啊」「不可能在跨年場給我放這種罐頭音效欸」「台下觀眾反應超可愛」「把演唱會辦成像豐年祭」「台東內建罐頭音效」「台東全員捧梗」「還有倒裝句好可愛」「很謎的是大家都能接到欸，完全沒漏拍好酷」「情緒價值直接給到滿」。

出生就會「矮～」 狀聲詞用好用滿

對此，有台東人、原住民一一出面解釋，表示這是出生以來就會的，真的是內建，平常與漢人相處可能不會這樣，但只要一回部落就會開始「矮～」可以說是綜藝摔的狀聲詞，原住民在幽默的時候會以此來做結尾，也歡迎漢人加入，除了「矮～」之外還有「 ㄏ一咧」及「噎ㄏㄧ」等，如果平時有在觀看YouTuber布萊克薛薛的影片的話，或許也會有一定程度的了解。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

跨年「聽A-Lin的話」 超簡短致詞被讚爆...台東縣長回應了

天公不做美！台東2026首道曙光槓龜

