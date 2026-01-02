台東跨年創高標！張惠妹提問為何沒主持人A-Lin親解原因 粉絲敲碗阿妹30週年唱回家鄉

〔記者陳慧玲／台北報導〕由天后「阿妹」張惠妹親自擔任總導演的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，這幾天成為網友熱烈討論話題，覺得為所有的跨年演出立下高標，就連知名製作人陳子鴻也直呼：「台東跨年晚會真的很讚。」儘管沒有設立主持人，但晚會尾聲，阿妹上台和金曲歌后A-Lin合唱《連名帶姓》，唱完兩人一搭一唱的互動，更讓氣氛無比熱鬧，A-Lin還因此被網友封為「跨年主持人MVP」。

事實上當晚在舞台上，阿妹主動問到：「妳不覺得很奇妙嗎？跨年倒數竟然沒有主持人耶。」A-Lin說：「因為我就是。」阿妹說：「原來，原來喔。」接著A-Lin開玩笑說：「因為剛剛還沒有付主持費，所以我就一直不出來。」阿妹笑說：「剛剛有談了一下 。」接著A-Lin又說：「真的今天是非常特別的跨年夜，只有在台東是不是。」

阿妹和A-Lin看到施放煙火直呼太高級了。(記者陳慧玲攝)

A-Lin和阿妹「雙A」天后的互動幽默逗趣，最後邀請所有歌手上台要唱《三天三夜》之前，由於歌手們站得有點混亂， A-Lin要整隊前還說：「以中央山脈為主！」笑翻觀眾。另外在施放煙火時，兩位天后形容詞也很有趣，A-Lin說：「有點高級的煙火。」阿妹也笑說：「太誇張了，太高級了。」

粉絲許願阿妹今年生日能回家鄉台東開唱。(記者陳慧玲攝)

不只演出精彩，台下粉絲還特別拉布條許願，敲碗今年阿妹首張專輯推出30週年之際，希望她能在8月9日生日當天回到台東縣立體育場舉辦演唱會，A-Lin看到又笑問：「你出錢嗎？」再次逗笑全場觀眾。

