台東跨年卡司超豪華！張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱齊聚！2026跨年東部卡司、跨年煙火、時間地點、轉播資訊懶人包！
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台東跨年請到張惠妹登台，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數！此外花蓮跨年「太平洋觀光節」演唱會每年都會帶來星空煙火秀、離島的金門和馬祖也有精心安排的跨年晚會，目前相關跨年資訊陸續公布中，一起來期待還會有哪些藝人在東部陪大家一起跨年吧！
台東跨年｜「東！帶我走」2026台東跨年晚會
2025-2026台東跨年超狂卡司公開！張惠妹今年站上台東跨年舞台，由她登高一呼號召了10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！
時間：2025/12/31（三）18:00～01:00
地點：台東市國際地標
演出藝人：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：待公布
(2) 直播平台：待公布
2026花蓮跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：花蓮市東大門廣場
直播 / 轉播：待公布
演出藝人：待公布
官網：花蓮縣政府
▌離島跨年
2026馬祖跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
直播 / 轉播：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
2026金門跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
直播 / 轉播：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
