台東跨年卡司超豪華！張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱齊聚！2026跨年東部卡司、跨年煙火、時間地點、轉播資訊懶人包！

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台東跨年請到張惠妹登台，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數！此外花蓮跨年「太平洋觀光節」演唱會每年都會帶來星空煙火秀、離島的金門和馬祖也有精心安排的跨年晚會，目前相關跨年資訊陸續公布中，一起來期待還會有哪些藝人在東部陪大家一起跨年吧！

台東跨年｜「東！帶我走」2026台東跨年晚會

「東！帶我走」2026台東跨年晚會卡司出爐。（圖／台東跨年晚會 FB）

2025-2026台東跨年超狂卡司公開！張惠妹今年站上台東跨年舞台，由她登高一呼號召了10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！

👉張惠妹宣布台東唱跨年「這次該回家唱歌了」 領軍10組歌手一起倒數迎曙光

張惠妹年底將在台東跨年晚會「東漂去旅行：〈東！帶我走〉」跨年。（圖／台東縣政府）

