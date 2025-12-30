台東跨年含金量爆表 張惠妹妹最怕長輩「等下喝一杯」

張惠妹和胞妹張惠春Saya將在台東跨年同台演出。（圖／臺東縣政府提供）

由台東縣政府主辦的《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，今（30日）再加碼重磅陣容。在主秀張惠妹號召下，邀來金曲歌后A-Lin回鄉跨年，更集結Saya、桑布伊、戴愛玲合體演出「部落金曲」，讓東跨舞台瞬間升級為全台最強「原住民歌手嘉年華」。

首度來到台東跨年夜開唱的 A-Lin，談起這一刻的心情直言意義非凡，「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方，所以我每次要出去外面看到海，就好像回到家一樣」。感性表示台東的大海是她練唱的起點與能量來源，一句話道盡回家演出的幸福感。

而另一大亮點「部落金曲」組合更是火花十足，張惠妹胞妹張惠春Saya，笑稱每次與桑布伊合體都充滿驚喜，甚至自爆回鄉演出最怕長輩熱情邀酒「等下喝一杯，老人家酒量都很好」。而首次與好友合體的戴愛玲則霸氣預告，三人將帶來默契十足的勁歌熱舞，絕對要把跨年現場變身為萬人「豐年祭」。

A-Lin感性表示台東的大海是她練唱的起點與能量來源。（圖／臺東縣政府提供）

