台東跨年嗨到爆！A-Lin受封「神主持」倒數催縣長下台 全場笑瘋「是多醉」

持修（右起）、桑布伊、A-Lin、阿妹、戴愛玲、Saya、葛仲珊、琟娜VERNA齊聚台東跨年。台東縣政府提供



台東跨年晚會昨（12/31）日晚間熱力登場，今年由張惠妹擔任總導演親自操刀，號召多位歌王歌后集結開唱，戴愛玲、A-Lin、持修等實力派歌手接力演出，宛如一場戶外大型KTV，線上觀看人數最高衝破26萬人次，堪稱全台最嗨跨年之一。

晚會全程未設主持人，由歌手們自然串場，笑點不斷。接近倒數時刻，台東縣長饒慶鈴被請上台參與倒數，A-Lin卻一邊靠近一邊提醒「妳只有幾秒喔！」彷彿急著送縣長下台，但實際距離倒數仍有2分多鐘，讓現場與線上觀眾笑翻，事後不少粉絲在社群平台直呼「是多醉」、「第一次看到沒有長官致詞的跨年」。

廣告 廣告

A-Lin在舞台上除獻唱《失戀無罪》、《我心已打烊》、《娜魯灣情歌》等多首經典K歌，還即興展現「主持魂」，與張惠妹聊天分享年輕時在台東約會的往事，自嘲曾被帶去喝維士比，逗得全場大笑。演唱《娜魯灣情歌》時，她更即興改詞唱成「娜魯ONE、娜魯TWO、娜魯THREE……娜魯7-11」，喜感十足。

台東跨年由張惠妹擔任總導演，邀請10組與台東淵源深厚的歌手「回家鄉陪跨年」，卡司陣容包括Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人。歌手們自下午2點起就進駐現場彩排、補妝，張惠妹笑說大家還一直補「飲料」，歌手春風也爆料眾人前一晚喝到凌晨4點，舞台內外笑聲不斷。

晚會最後施放多達8000發煙火迎接新年，A-Lin一度脫口而出要大家把掌聲送給「放鞭炮的朋友」，隨即被糾正是煙火，再度引爆笑聲。她事後在新年第一天分享心情，開心直呼「靈魂跟身體都漂亮」，不少網友也一致認證：「今年跨年主持人MVP，非A-Lin莫屬。」

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

莊家班麻油雞慘遭加不明粉末 10分店毀湯頭！跨年逮3嫌

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來